Тонны боеприпасов, и не только: Шольц послал четкий сигнал россии

Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине

Во вторник, 23 августа, на 181-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи от Канады и Германии.

Об этом на втором саммите Международной Крымской платформы заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Ukrinform TV. Новый пакет военной помощи уже согласован. Он добавил, что Запад никогда не признает "присоединение" россией украинских территорий.

"Системы ПВО, ракетные системы и тонны боеприпасов предоставят Украине Канада и Германия", — заявил Шольц.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо добавил, что его страна вносит в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора.

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Напомним, "Крымская платформа" стартовала в онлайн-формате во вторник. Свое участие в мероприятии подтвердили около шестидесяти иностранных представителей. В 2022 году к мероприятию должны присоединиться страны Южной Америки, Африки, а также Азии (кроме Японии, которая была и в прошлом году). Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале августа заявлял, что "Крымская платформа" стала ключевой дипломатической площадкой для работы по освобождению полуострова.