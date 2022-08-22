Крымчанин активно агитировал за СССР в Ровно, - теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы (фото)

Указанное лицо может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет

Правоохранители Ровенской области установили причастность уроженца Крыма к распространению и публичному использованию символов коммунистического и нацистского режимов. Причастность мужчины к указанным противоправным действиям будут доказывать в рамках судебного заседания, ведь прокуратура уже направила обвинительный акт в суд.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Ровенщины, отметив, что злоумышленника удалось разоблачить представителям Службы безопасности Украины.

Как было установлено в рамках следствия, 55-летний уроженец Крыма, житель города Ровно, вел свою активную противоправную деятельность в соцсетях. Указанное лицо на своей странице в "В Контакте", используя материалы из пророссийских групп, распространяло антиукраинский контент. Кроме того, горожан прославлял коммунистическую партию и распространял символы и лозунги тоталитарного режима бывшей "радянщины".

Правоохранители зафиксировали 18 таких фактов.

В Ровенской области перед судом предстанет сторонник коммунизма

В то же время, во время проведения санкционированного обыска следователям удалось изъять гаджеты из которых мужчина вел свою деятельность. Они стали доказательствами сознательного нарушения действующего украинского законодательства.

Так называемому пророссийскому "активисту" сообщили о подозрении в рамках части 1 статьи 436-1 Уголовного Кодекса Украины. Мужчина отрицать свою вину не стал и признался в содеянном, пообещав в дальнейшем сотрудничать со следствием.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Кропивницком случайно нашли тру начальника управления Службы безопасности Украины Александра Наконечного. Чиновник два года прослужил в контрразведке и более десяти в управлении борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении.