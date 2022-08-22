Кримчанин активно агітував за СРСР у Рівному, - тепер йому загрожує до 5 років в'язниці (фото)

Вказана особа може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років

Правоохоронці Рівненської області встановили причетність уродженця Криму до поширення та публічного використання символік комуністичного та нацистського режимів. Причетність чоловіка до вказаних протиправних дій доводитимуть у рамках судового засідання, адже прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду.

Про це у понеділок, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління поліції Рівненщини, відзначивши, що зловмисника вдалося викрити представникам Служби безпеки України.

Як було встановлено у рамках слідства, 55-річний уродженець Криму, який є жителем міста Рівного, вів свою активну протиправну діяльність у соцмережах. Вказана особа на своїй сторінці у "В Контакте", використовуючи матеріали з проросійських груп, поширювала антиукраїнський контент. Крім того, містянин прославляв комуністичну партію та ширив символи та лозунги тоталітарного режиму колишньої "радянщини".

Правоохоронці зафіксували 18 таких фактів.

На Рівненщині перед судом постане прихильник комунізму

Водночас під час проведення санкціонованого обшуку слідчим вдалося вилучити гаджети з яких чоловік вів свою діяльність. Вони стали доказами свідомого порушення ним чинного українського законодавства.

Так званому проросійському "активісту" повідомили про підозру в рамках частини 1-ї статті 436-1 Кримінального Кодексу України. Чоловік заперечувати свою провину не став і зізнався у скоєному, пообіцявши надалі співпрацювати зі слідством.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Кропивницькому випадково знайшли тру начальника управління Служби безпеки України Олександра Наконечного. Службовець два роки прослужив у контррозвідці та понад десять в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Київському управлінні.