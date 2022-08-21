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У Кропивницькому раптово знайшли мертвим голову СБУ по області: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На посаді Наконечний провів трохи більше 1,5 років
На посаді Наконечний провів трохи більше 1,5 років

Тіло виявили у суботу

У Кропивницькому у власній квартирі знайдено тіло начальника управління СБУ у Кіровоградській області Олександра Наконечного. Тіло знайшла його дружина. На ньому вогнепальне поранення.

Згідно з інформацією "Телеграфа" із власних джерел, за попередніми даними, Наконечний скоїв самогубство з нагородного пістолета. На місці працюють правоохоронці.

Тіло було знайдено близько 22:50 у суботу, 20 серпня. Олександра Наконечного головою главку СБУ у Кіровоградській області президент України Володимир Зеленський призначив у січні 2021 року. Національну академію СБ України Наконечний закінчив у 2006 році, після чого він рік прослужив у Вінницькій області, а потім був переведений до Києва. До призначення на посаду голови управління Служби безпеки в Кіровоградській області він два роки прослужив у контррозвідці та понад десять в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Київському управлінні.

Олександр Наконечний СБУ
Олександр Наконечний/Фото "УЦ"

Раніше "Телеграф" повідомляв про виявлення у Верховній Раді ексспівробітника, завербованого росіянами. Також співробітниками Служби безпеки затримано двох колаборантів у Вишгородському районі Київщини.

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#СБУ #Самогубство