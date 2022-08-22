Не хуже спутника: пляжник "засветил" российские С-400 в Крыму и порадовал сеть

Мужчина подобрался к комплексам ПВО настолько близко, что их можно разглядеть в деталях, и про геометку не забыл

Соцсети еще не все высказали по поводу гибели дочери идеолога русского фашизма Александра Дугина Дарьи, а россияне уже подкинули новую тему для горячего обсуждения. Неосторожный отдыхающий сфотографировался на фоне систем противовоздушной обороны С-400 возле Евпатории, выложил снимки в интернет и выдал точное месторасположение техники.

Впервые на то, что эти системы развернуты вблизи озера Терекли в районе села Молочное возле Евпатории, обратил внимание независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет, нашедший фотодоказательства на снимках во "ВКонтакте" в конце июля.

То, что там базируется ПВО, подтвердили также оккупационные власти Крыма. В пятницу и субботу местные жители известили о работе систем в соцсетях, написал об этом в своем Telegram-канале и так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев. Он похвастался тем, что российское ПВО "отработало очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром – ред.) со стороны Евпатории".

Впоследствии журналисты "Радио Свобода" нашли во "ВКонтакте" фото, на котором пожилой мужчина в плавках позирует на фоне С-400, оно содержало геометку. Оказалось, что это не единственное подтверждение позиций российской ПВО. Нидерландский юрист Владимир Файбишев нашел похожие снимки в Instagram-странице женщины по имени Марина Гришакова из Евпатории. Она умудрилась еще и точную геолокацию выставить.

Позже на кадрах сервиса спутниковых снимков Planet.com журналисты обнаружили следы развертывания С-400. Они отметили, что установки сюда начали подгонять не позже 15 июля. Об этом свидетельствует увеличение количества дорог в поле.

Но звездой соцсетей все же стал мужчина в плавках. Он подобрался к комплексам вплотную, сфотографировался так, что их можно рассмотреть достаточно подробно, и при этом выглядел очень удовлетворенно. Его пользователи соцсетей сравнили со спутником, который приобрел для ВСУ Фонд Сергея Притулы, и пришли к выводу – сработал не хуже. Другим отдыхающим посоветовали брать с него пример.

Как сообщал Телеграф, немало радости украинским интернет-пользователям принес также большой пожар рядом с аэропортом в Сочи.