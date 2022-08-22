Не гірший за супутник: пляжник "засвітив" російські С-400 в Криму і порадував мережу

Чоловік підібрався до комплексів ППО настільки близько, що їх можна розгледіти в деталях, і про геомітку не забув

Соцмережі ще не все висловили з приводу загибелі дочки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна Дар’ї, а росіяни вже підкинули нову тему для гарячого обговорення. Необачний відпочивальник сфотографувався на тлі систем протиповітряної оборони С-400 біля Євпаторії, виклав знімки в інтернет і видав точне місце розташування техніки.

Вперше на те, що ці системи розгорнуті поблизу озера Терекли в районі села Молочне біля Євпаторії звернув увагу незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет, який знайшов фотодокази на знімках у "ВКонтакте" наприкінці липня.

Те, що там базується ППО підтвердила також окупаційна влада Криму. У п’ятницю та суботу місцеві мешканці сповістили про роботу систем у соцмережах, написав про це у своєму Telegram-каналі і так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Розвозжаєв. Він похвалився тим, що російське ППО "відпрацювало чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром – ред.) з боку Євпаторії".

Згодом журналісти "Радіо Свобода" відшукали у "ВКонтакте" фото, на якому літній мужчина в плавках позує на тлі С-400 воно містило геомітку. Виявилось, що це не єдине таке підтвердження позицій російської ППО. Нідерландський юрист Володимир Файбішев знайшов схожі знімки у Instagram-сторіс жінки на ім’я Марина Гришакова із Євпаторії. Вона примудрилась ще й точну геолокацію виставити.

Пізніше на кадрах сервісу супутникових знімків Planet.com журналісти знайшли сліди розгортання С-400. Вони зазначили, що установки сюди почали підганяти не пізніше 15 липня. Про це свідчить збільшення кількості доріг у полі.

Але зіркою соцмереж усе ж став чоловік у плавках. Він підібрався до комплексів впритул, сфотографувався так, що їх можна розгледіти досить детально, і при цьому мав дуже вдоволений вигляд. Його користувачі соцмереж порівняли із супутником, який придбав для ЗСУ Фонд Сергія Притули, і дійшли висновку – спрацював не гірше. Іншим відпочивальникам порадили брати з нього приклад.

Як повідомляв "Телеграф", чимало радості українським інтернет-користувачам принесла також велика пожежа поряд з аеропортом у Сочі.