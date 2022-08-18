"Рускій, не бійся, включи геолокацію": соцмережі в захваті від супутника, який Притула купив для ЗСУ

Соцмережі не приховують радості від того, що фонд Сергія Притули купив для ЗСУ супутник

Попри те, що президент України Володимир Зеленський проводить сьогодні у Львові важливі переговори з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, головним ньюзмейкером дня все одно примудрився стати волонтер і шоумен Сергій Притула. Він спокійно і невимушено повідомив, що через свій благодійний фонд купив для ЗСУ космічний супутник. На нього пішли гроші тих, хто скидався на "Байрактари" — дрони турецький виробник Україні подарував, а кошти Притула пообіцяв витратити якнайкращим чином.

Соцмережі тут же відгукнулись на цю подію. В першу чергу раділи ті, хто жартував, що Притула купить Зірку смерті – їхній "прогноз", можна сказати, майже справдився.

Дехто сприйняв придбання супутника на свій рахунок. Хтось радів, бо скидав гроші, хтось вирішив поберегти себе від космічного спостереження.

Ну і, звісно, неможливо було втриматись, щоб не пофантазувати про реакцію росіян на таку знаменну подію.

Трошки нішевого гумору для любителів фантастики.

Ситкомів

І фанатів ранньої творчості самого Притули.

Як повідомляв "Телеграф", веселились українці і через "бавовну" на Антонівському мості у Херсоні, і з наляканої русні на пляжі неподалік Джанкоя, коли там вибухнув аеродром.