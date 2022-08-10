"Мамочко, чому ти вишиванку одягаєш?": у мережі продовжують жартувати про вибухи в Криму

"Детонація боєкомплекту" на авіабазі в Криму насмішила користувачів мережі

Вдень 9 серпня на території окупованого Криму стався несподіваний "бавовна" на військовій авіабазі росіян, що не могло залишитися поза увагою користувачів мережі, які завалили мережу новими жартами та мемами з цього приводу.

У соцмережі Твіттер вирішили припустити, що відбувається з жителями та відвідувачами окупованого півострова після того, як у окупаційних військ відбулася "детонація боєприпасів".

Зокрема, користувач під нікнеймом Дядя Саша припустив, що там вже щосили учать або згадують українську мову.

Приєднатися до обговорення вирішили інші користувачі мережі.

Варто зазначити, що вибухи в Криму викликали ажіотаж не лише серед користувачів мережі, а й серед українських компаній, які влаштували справжню "битву мемів" за Ластівчине гніздо.

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Як повідомлялося раніше, про вибухи в Новофедорівці стало відомо вдень 9 серпня, проте влада України так і не підтвердила того, що вибух стався внаслідок ударів з боку ЗСУ.

У Генштабі ж і зовсім з іронією зазначили, що на таких об’єктах "курити заборонено". Причетність ЗСУ також відкидають і в Росії, там кажуть, що вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.

Примітно, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для ЗМІ також заявив, що ЗСУ до вибуху стосунку не мають і послався на "головотяпство" російської армії.