"Мамулечка, почему ты вышиванку надеваешь?": в сети продолжают шутить о взрывах в Крыму

"Детонация боекомплекта" на авиабазе в Крыму насмешила пользователей сети

Днем 9 августа на территории оккупированного Крыма произошла неожиданная "бавовна" на военной авиабазе россиян, что не могло остаться без внимания пользователей сети, которые завалили сеть новыми шутками и мемами по этому поводу.

В соцсети Твиттер решили предположить, что же происходит с жителями и посетителями оккупированного полуострова после того, как у оккупационных войск произошла "детонация боеприпасов".

В частности пользователь под никнеймом Дядя Саша предположил, что там уже вовсю учат или вспоминают украинский язык.

Присоединится к обсуждению решили и другие пользователи сети.

Стоит отметить, что взрывы в Крыму вызвали ажиотаж не только среди пользователей сети, но и среди украинских компаний, которые устроили настоящую "битву мемов" за Ласточкино гнездо.

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Как сообщалось ранее, о взрывах в Новофедоровке стало известно днем 9 августа, однако власти Украины так и не подтвердили того, что взрыв произошел вследствие ударов со стороны ВСУ.

В Генштабе же и вовсе с иронией отметили, что на подобных объектах "курить запрещено". Причастность ВСУ также отвергают и в россии, там говорят, что взрыв произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Примечательно, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для СМИ тоже заявил, что ВСУ к взрыву отношения не имеют и сослался на разгильдяйство российской армии.