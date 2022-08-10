А может, партизаны? У Зеленского интересно прокомментировали взрывы в Крыму

В Украине опровергли свою причастность к взрывам на российской авиабазе в оккупированном Крыму

В Украине сообщили, что не имеют отношения к взрывам на российской авиабазе в Новофедоровке, что на территории оккупированного Крыма.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Дождя", причины взрыва могут быть абсолютно разными и сослался на заявление российского минобороны о том, что они случились вследствие детонации боеприпасов.

Отвечая на вопрос о том, станет ли Киев брать ответственность за взрывы на авиабазе, Подоляк ответил отрицательно.

"Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил российской федерации", — сказал он.

При этом он не стал исключать, что причиной могла быть детонация боеприпасов или же банальное раздолбайство в рядах российской армии.

Также Подоляк допустил, что взрывы могли устроить партизаны, чье движение набирает обороты. По его словам, люди начинают понимать, что время оккупации подходит к концу и пора начинать проявлять свою позицию.

Как сообщалось ранее, о взрывах в Новофедоровке стало известно днем 9 августа, однако власти Украины так и не подтвердили того, что взрыв произошел вследствие ударов со стороны ВСУ.

В Генштабе же и вовсе с иронией отметили, что на подобных объектах "курить запрещено". Причастность ВСУ также отвергают и в россии, там говорят, что взрыв произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Впрочем, в американских СМИ появилась информация, что удар действительно был нанесен украинскими военными с использованием оружия украинского производства.