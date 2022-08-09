"Бомбический бархатный сезон": реакция сети на "бавовну" в Новофедоровке

Серия взрывов в Крыму заставила российских туристов убегать из полуострова

Во вторник, 9 августа, на 167-й день полномасштабной войны с рф в районе Новофедоровки недалеко от города Саки (АР Крым) раздалась серия взрывов рядом с военным аэродромом. В сети прокомментировали очередной "хлопок" на оккупированной территории.

Журналист Петр Шуклинов на своей странице в Facebook заявил, что российская ПВО в Крыму не работает. Также он отметил, что у Украины официально нет дальнобойных ракет, способных поражать столь отдаленные цели.

Блогер, политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко поздравил крымчан с началом бархатного сезона.

Украинский журналист-международник Иван Яковина назвал происходящее "очень красивым".

Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что ВСУ начали операцию по уничтожению российской авиации в регионе.

Волонтерка Мелания Подоляк пошутила, что в Крыму вода резко потеплела из-за последних событий.

В сети лишь посмеялись с "хлопка" в Крыму. Пользователи публикуют мемы и шутки на эту тему.

В сети шутят про прилет в Новофедоровке

Украинский блогер Антон Ходза пошутил про "украинских диверсантов" из-за событий в Новофедоровке

Напомним, днем 9 августа в курортном поселке Новофедоровка произошла серия взрывов. В министерстве обороны рф заявили, что на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "на месте считают, что [это] не прилеты, а диверсия, а то и вообще головотяпство". В районе "хлопка" оккупационные "власти" проводят эвакуацию, а в сети появилась первая реакция украинских властей.