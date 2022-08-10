А може, партизани? У Зеленського цікаво прокоментували вибухи у Криму

В Україні спростували свою причетність до вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму

В Україні повідомили, що не мають відношення до вибухів на російській авіабазі в Новофедорівці на території окупованого Криму.

Як розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Дождя", причини вибуху можуть бути абсолютно різними та послався на заяву російського міноборони про те, що вони сталися внаслідок детонації боєприпасів.

Відповідаючи на запитання про те, чи братиме Київ відповідальність за вибухи на авіабазі, Подоляк відповів негативно.

"Ми тут до чого? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил російської федерації", — сказав він.

При цьому він не став виключати, що причиною могла бути детонація боєприпасів або ж банальне "головотяпство" в лавах російської армії.

Також Подоляк припустив, що вибухи могли влаштувати партизани, рух яких набирає обертів. За його словами, люди починають розуміти, що час окупації добігає кінця і настав час починати проявляти свою позицію.

Як повідомлялося раніше, про вибухи в Новофедорівці стало відомо вдень 9 серпня, проте влада України так і не підтвердила того, що вибух стався внаслідок ударів з боку ЗСУ.

У Генштабі ж і зовсім з іронією зазначили, що на таких об’єктах "курити заборонено". Причетність ЗСУ також відкидають і в росії, там кажуть, що вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.

Втім, в американських ЗМІ з’явилася інформація, що удару справді завдали українські військові з використанням зброї українського виробництва.