Вибухи у Новофедорівці: з'явилася реакція влади України

Вибухи на військовій базі росіян у Новофедорівці, що знаходиться поблизу Сак в тимчасового окупованому Криму, не залишилися без уваги з боку української влади. На них, зокрема, відреагували голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр реінтеграції тимчасового окупованих територій Ірина Верещук. Обидва політики натякнули, що Крим зовсім не належить росіянам.

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