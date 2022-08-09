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Вибухи у Новофедорівці: з'явилася реакція влади України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Криму після вибухів у Новофедорівці оголосили надзвичайний стан Новина оновлена 09 серпня 2022, 17:36
У Криму після вибухів у Новофедорівці оголосили надзвичайний стан

Вибухи на військовій базі росіян у Новофедорівці, що знаходиться поблизу Сак в тимчасового окупованому Криму, не залишилися без уваги з боку української влади. На них, зокрема, відреагували голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр реінтеграції тимчасового окупованих територій Ірина Верещук. Обидва політики натякнули, що Крим зовсім не належить росіянам.

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Теги:
#Крим #Вибухи #Новофедорівка #Російська військова база