Укр

"Русский, не бойся, включи геолокацию": соцсети в восторге от спутника, который Притула купил для ВСУ

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Звезда смерти, Млечный путь или Евангелион – что будет следующим
Звезда смерти, Млечный путь или Евангелион – что будет следующим

Соцсети не скрывают радости от того, что фонд Сергея Притулы купил для ВСУ спутник

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня проводит во Львове важные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главным ньюзмейкером дня все равно умудрился стать волонтер и шоумен Сергей Притула. Он спокойно и непринужденно сообщил, что через свой благотворительный фонд купил для ВСУ космический спутник. На него пошли деньги тех, кто скидывался на "Байрактары" — дроны турецкий производитель Украине подарил, а средства Притула пообещал потратить как можно лучше.

Соцсети тут же откликнулись на это событие. В первую очередь радовались те, кто шутил, что Притула купит Звезду смерти – их "прогноз", можно сказать, почти оправдался.

Некоторые приняли приобретение спутника на свой счет. Кто-то радовался, потому что сбрасывал деньги, кто-то решил уберечь себя от космического наблюдения.

Ну и, конечно, невозможно было удержаться, чтобы не пофантазировать о реакции россиян на такое знаменательное событие.

Немного нишевого юмора для любителей фантастики.

Ситкомов

И фанатов раннего творчества самого Притулы.

Как сообщал "Телеграф", веселились украинцы и из-за "бавовны" на Антоновском мосту в Херсоне, и из напуганной русни на пляже неподалеку от Джанкоя, когда там взорвался аэродром.

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#Мемы #Сергей Притула #Супутник