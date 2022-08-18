"Русский, не бойся, включи геолокацию": соцсети в восторге от спутника, который Притула купил для ВСУ
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Соцсети не скрывают радости от того, что фонд Сергея Притулы купил для ВСУ спутник
Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня проводит во Львове важные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главным ньюзмейкером дня все равно умудрился стать волонтер и шоумен Сергей Притула. Он спокойно и непринужденно сообщил, что через свой благотворительный фонд купил для ВСУ космический спутник. На него пошли деньги тех, кто скидывался на "Байрактары" — дроны турецкий производитель Украине подарил, а средства Притула пообещал потратить как можно лучше.
Соцсети тут же откликнулись на это событие. В первую очередь радовались те, кто шутил, что Притула купит Звезду смерти – их "прогноз", можно сказать, почти оправдался.
Некоторые приняли приобретение спутника на свой счет. Кто-то радовался, потому что сбрасывал деньги, кто-то решил уберечь себя от космического наблюдения.
Ну и, конечно, невозможно было удержаться, чтобы не пофантазировать о реакции россиян на такое знаменательное событие.
Немного нишевого юмора для любителей фантастики.
Ситкомов
И фанатов раннего творчества самого Притулы.
Как сообщал "Телеграф", веселились украинцы и из-за "бавовны" на Антоновском мосту в Херсоне, и из напуганной русни на пляже неподалеку от Джанкоя, когда там взорвался аэродром.