Россияне должны понять: Украина имеет стратегию деоккупации Крыма и рано или поздно воплотит ее в жизнь

Во вторник, 24 августа, в День Государственного Флага Украины, наша страна проведет уже второй саммит "Крымской платформы". Свое участие в мероприятии подтвердило около шестидесяти иностранных представителей, даром что все будет проводиться из-за войны в онлайн-формате. Представители нашего и других государств будут искать наиболее подходящие решения, касающиеся законного и правильного освобождения Крыма от российской навалы.

"Телеграф" расскажет, чего в этом году ожидать от "Крымской платформы", а также о том, как в россии реагируют на готовность украинских властей устраивать подобные политические встречи невзирая на войну.

В 2022 году количество иностранных представителей значительно возросло. Если прошлым летом участниками "Платформы" стали представители 46 стран и организаций, то сейчас за "круглым столом", пусть и онлайн, готовятся собраться участники от более чем 60 государств. Конкретного списка гостей пока нет, но совершенно точно известно об участии немецкого канцлера Олафа Шольца, канадского премьера Джастина Трюдо, японского премьера Фумио Кисиды, генсека НАТО Йенса Столтенберга и генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

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Известно о том, что в 2022 году к мероприятию должны присоединиться страны Южной Америки, Африки, а также Азии (кроме Японии, которая была и в прошлом году).

По словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, "Крымская платформа" — это важный сигнал россии о том, что наша страна постоянно борется за необходимость деоккупировать Крымский полуостров. Ранее или поздно это действительно произойдет, а, значит, мы должны иметь определенную стратегию.

Саммит Крымской платформы 2022 планирует рассмотреть следующие вопросы: - роль временной оккупации Крыма в развертывании полномасштабной агрессии против Украины; - общие усилия, направленные на восстановление безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей; - дальнейшие шаги в ответ на нарушение рф прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности, относительно этнических украинцев и крымских татар; - усиление политики непризнания какой-либо смены международно-правового статуса Крыма; - эффективность санкций, их усиление и предотвращение обхода.

"Крым – это Украина. И мы будем говорить о нем, что захотим, и делать, что захотим. Это принципиальный момент", — подчеркнул Кулеба.

Следить за происходящим на "Крымской платформе" можно будет благодаря трансляциям на официальных страницах мероприятия в соцсетях.

Добавим, что на кремлевских болотах уже начался вой представителей оккупационной "администрации" Крыма. Так, коллаборант сергей аксенов в своем Telegram-канале назвал украинские власти и международных участников "Платформы" террористами. По какой причине им был выбран именно такой эпитет, предатель не уточнял.

При этом он ехидствует по тому поводу, что в еще в прошлом году на мероприятии обсуждалось освобождение Крыма, а сейчас под российской оккупацией находится еще часть украинских областей помимо Донбасса.

"Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве? — сыпет ядом аксенов. — И еще один важный момент. "Крымская платформа", как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей. Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать. Потому что Украина не его страна, а ее жители не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными "режиссерами".

Учитывая развернутость реакции непризнанного "главы" Крыма, можно сделать вид, что проведение "Крымской платформы" очень бьет по самолюбию российских ставленников и коллаборантов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина постепенно продвигается в вопросе деоккупации Крымского полуострова. Ситуацию прокомментировал бывший Совмин автономной республики Андрей Сенченко.