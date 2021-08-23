В очередном материале спецпроекта Гордость Украины "Телеграф" рассказывает об украинской IT-отрасли – ее настоящем и будущем

История вокруг IT-отрасли в Украине отчасти напоминает золотую лихорадку. В какой-то момент в стране прощупался сильный кадровый потенциал и привлек к себе внимание бизнеса. Синергия большого числа специалистов и финансовых вливаний привела к созданию огромного числа рабочих мест и компаний. По мере развития отрасли государство начинает получать ощутимый плюс к бюджету за счет налогов и думает, как еще можно извлечь выгоду из "золотой жилы". В то же время компании все чаще сетуют, что потенциал украинского рынка не реализован и близко, заявляют о дефиците кадров, платят за обучение новых сотрудников и привлекают всех, кто еще не в IT, хорошими зарплатами и условиями труда. Украинцы же, по большей части не избалованные внушительными доходами, либо осваивают технические специальности, либо ищут, как еще можно применить свои знания в "айтишке". Благо, спрос на менеджеров в компаниях также растет большими темпами.

Считаете, всё это просто слова? Вот цифры. Число специалистов, задействованных в украинской айти-сфере, за прошлый год выросло на 16% и сейчас превысило 210 тысяч. Экспорт IT-услуг принес экономике в 2020-м более 5 млрд долл. США и сейчас это – самая крупная категория в стране с долей в 8,3%. В общей сложности в период 2016-2020 года благодаря IT Украина получила более $16 млрд экспортных поступлений в страну.

Есть цифры и по востребованности специалистов в Украине. В декабре, по данным анонимной платформы поиска работы в IT Djinni , было открыто 16 тысяч позиций, а уже в мае 2021-го этот показатель превысил 25 тысяч вакансий. В целом, за последние пять лет число предложений увеличилось на 30%, а специалистов – на 18%. Наконец, растет и популярность технических специальностей среди абитуриентов. В 2020-м на IT-направления подались на 20% больше людей, чем два года назад.

IT-отрасль в Украине – это, с одной стороны наше достояние, а с другой – повод поговорить об огромном потенциале рынка, способного в корне изменить позиции украинской экономики в мире. Вопрос заключается лишь в правильном использовании преимуществ. Очевидно также, что IT – это шанс для сотен тысяч украинцев изменить свои жизни к лучшему. Насколько этот шанс велик – отдельный повод для размышлений. И мы будем говорить обо всем этом в очередном материале цикла #ГордостьУкраины, приуроченного к 30-й годовщине независимости нашей страны. Собеседники "Телеграфа" – специалисты, сделавшие себе имя в IT, и руководители ведущих технологических гигантов Украины. Они знают об этом рынке немного больше, чем другие, и лучше понимают, какие перспективы сулит нашей стране эта "золотая лихорадка".

"Лучше делать у нас": IT-рынок Украины сегодня

"Когда я думаю об IT-рынке, моя первая ассоциация – это мощная ракета с несколькими двигателями и огромной силой тяги, которая поднимается и выносит на орбиту большую массу. Это что-то инновационное, и всегда новое", – говорит Владимир Семинишин, исполнительный вице-президент компании SoftServe, кандидат экономических наук и преподаватель MBA программ.

Владимир Семинишин, исполнительный вице-президент компании SoftServe

Основанная в 1993 году во Львове компания SoftServe сегодня занимает 2-ю строчку в рейтинге "ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний Украины" по версии портала DOU, насчитывает около 10 000 специалистов в Украине и представлена в 7-ми регионах страны.

"Я считаю, что IT-рынок Украины – зрелый и масштабный. Он достаточно большой, сравнивая с другими странами в Европе и сформированный, поскольку активно развивается уже более 20 лет. Темпы ежегодного роста составляют около 20%, а иногда и больше. Кроме того, украинская ИТ-отрасль имеет достаточно высокий уровень экспертизы. Это заметно на глобальном рынке: мы получаем хорошие отзывы о качестве работы, наши ребята расцениваются на уровне высококлассных специалистов. И последнее – наш рынок инновационный. Нельзя сказать, что в Украине есть какой-то набор трех-пяти компаний, которые живут и развиваются. Напротив, регулярно появляются новые игроки, стартапы и направления. И все это в совокупности говорит о хорошем потенциале рынка", – утверждает глава компании EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк.

Глава компании EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк

Согласно уже упомянутому рейтингу "ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний Украины", EPAM занимает первое место в стране и дает работу почти 12 000 отечественных специалистов. Свой первый офис в Украине компания открыла в 2005 году, а сегодня представлена в 6 регионах, не считая удаленного сотрудничества со спецами по всей стране.

Рассуждая о преимуществах украинского IT-рынка, топ-менеджеры компаний акцентируют внимание на качестве. Дескать, если хочешь сделать что-то хорошо – нужно делать заказ в Восточной Европе, в частности – в Украине. И речь здесь не о субъективной оценке, а о данных обратной связи клиентов.

"За рубежом есть множество компаний, которые умеют хорошо продавать, предлагать бесплатные сервисы на старте, чтобы получить клиента. Но, к примеру, нашу компанию заказчики характеризуют как ту, что умеет помочь пройти последний километр. Мне вспоминается один яркий фидбэк: "Мы у вас заказывали тортик, а вы сделали кулинарный шедевр, еще и вишенку сверху поставили". Вот этим мы наверняка и отличаемся – нашим трудолюбием, профессионализмом и высоким качеством работы. Это важный дифференциатор в мире бизнеса сегодня", – делится Владимир Семинишин.

Впрочем, все это – лишь общие фразы о вершине айсберга. В основе успешного бизнеса лежат две ключевые составляющие – менеджмент и уровень специалистов. Мы рассмотрим двух "китов" по отдельности и начнем с первого на примере двух ведущих айти-гигантов Украины.

Факторы успеха: чем берут украинские IT-компании

Как мы уже отметили в начале, экспорт IT-услуг в Украине в 2020 году достиг 5 млрд долларов США. Но самая лучшая новость заключается даже не в этом, а в том, что отрасль демонстрирует стабильный рост на протяжении вот уже 8 лет подряд.

Экспорт компьютерных услуг в Украине в долларах

Доля IT в общем экспорте страны в 2020 году достигла 8,3% – в 2013 году она составляла лишь 1,58%.

Доля IT в украинском экспорте

Что же является локомотивом такого прогресса? Ищем ответы у отечественного бизнеса. По словам Юрия Антонюка, одним из преимуществ компании EPAM, которую он представляет, являются американские корни. Изначально она была зарегистрирована в США и прошла путь от стартапа до игрока глобального уровня. Также у компании сильная техническая экспертиза и инженерное ДНК.

"Мы получали инвестиции, в том числе уже перед выходом на IPO (первая публичная продажа акций, — ред.). Правда, процесс выхода немного затянулся из-за кризиса 2008 года. Для того, чтобы стать лидером, у вас должна быть достаточно большая глобальная организация. Тогда вы можете использовать ее ресурсы и потенциал", – говорит Антонюк.

Второй фактор, по его мнению, связан с кадровой стабильностью компании. Важно иметь устойчивый коллектив, способный работать единой командой, как бы банально это не звучало. Наконец, третий момент – успешная интеграция в отечественную экосистему IT.

"Мы нашли и правильные бизнес-сообщества, и правильные подходы в работе с людьми, а также понимание, что развитие компании невозможно без развития каждого специалиста. Мы ценим инженерный подход, культивируем его. Да, любая компания – это, прежде всего, бизнес, получение прибыли, но специфика IT в том, что здесь все на 80% или больше зависит от того, насколько эффективны специалисты, насколько они успешно работают. Сочетание этих трех факторов: наличие международной корпорации, менеджмент команды и правильное позиционирование компании внутри страны, – я думаю, что вот это все и привело к таким результатам для нас", – резюмирует топ-менеджер EPAM.

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В руководстве SoftServe приводят схожие аргументы, вынося на первый план адаптивность к окружающей среде.

"Несмотря на масштаб и размах SoftServe, как компания мы очень адаптивны. Это важно не только в моменты кризиса, но и в моменты роста. Например, если когда-то мы думали об открытии новых офисов – надо было смотреть на материально-техническую и образовательную базу, на человеческий потенциал на этом рынке, то сегодня мы работаем по-другому. Мы понимаем, что есть планы расти, значит рынок должен соответствовать нашему росту, а мы, в свою очередь – иметь соответствующую инфраструктуру и ресурсы, – перечисляет Семинишин. – В ситуации с COVID-19 мы быстро сориентировались и пришли к тому, что теперь можем нанимать специалистов из любой точки страны. В 2021 году мы начали активно привлекать разработчиков из новых для себя локаций, заходить в новые регионы для того, чтобы строить IT-экосистему там, освоили работу с виртуальными офисами и рассматриваем гибридную модель, при которой сможем совмещать офис с удаленкой".

Стоит отметить, что в Украине на сегодняшний день насчитывается от 3 до 5 тысяч IT-компаний. По данным украинского правительства, на сегодня в стране 1142 продуктовые компании и 858 сервисных.

Как пишет издание AIN, услугами украинского аутсорсинга воспользовались более 100 компаний из списка Fortune 500. В Украине, к слову, расположено по меньшей мере 100 центров R&D (Research&Developmet – ред.), которые либо находятся в собственности, либо являются партнерами таких гигантов как Google, Samsung, eBay, Huawei и многих других. Также примечательно, что большинство украинских IT-компаний работают в сфере электронной коммерции, энтерпрайз и финансов.

Структура компьютерных услуг в Украине

IT-образование в Украине как обратная сторона медали

На чьих плечах сегодня лежит огромный и развивающийся украинский IT-рынок? По данным AIN, в стране насчитывается более 205 тысяч IT-специалистов – 1,13% от всех работающих украинцев. В год в нашей стране выпускается примерно 23 тысячи новых айтишников. По итогам вступительной кампании-2021, обнародованным Минобразования, специальность "компьютерные науки" оказалась в тройке лидеров по числу поданных заявлений в Украине – 66 123.

Вопрос образования является все более важным и острым для отрасли. Насколько отечественные вузы идут в ногу со временем, готовы ли выпускники становиться частью крупных компаний, постоянно нуждающихся в подпитке, или на их обучение, а то и вовсе переобучение уходит слишком много времени? На эти темы наши собеседники из EPAM и SoftServe готовы рассуждать долго.

"Даже существующая система украинского образования, при всем ее несовершенстве, при всех ее старых подходах, устаревшей материальной базе, нехватке молодых преподавателей в университетах, может давать позитивный результат и дает его, – говорит Юрий Антонюк. – Чтобы это не было просто моим голословным заявлением, хочу сказать, что даже недавний индекс инновационности стран показывает, что Украина по-прежнему даже не в топ-50, а в топ-10 стран по качеству и эффективности высшего образования".

При этом руководитель EPAM в Восточной Европе отмечает, что украинская система образования действительно находится в непростой ситуации, нуждается в поддержке и реформировании, открытии коммерческих вузов и новых форм обучения. Дескать, отечественные вузы в состоянии давать весомый охват и наращивать вес рынка.

"Я хочу сделать один дисклеймер: это не значит, что все хорошо и не надо ничего в системе менять. Я говорю, что существующая система полезна и IT-индустрия развивается такими темпами в том числе благодаря ей. Но также она развивается благодаря бизнесу, который дополнительно инвестирует в образование. Компании начали вкладываться в образование: курсы, трениги, университеты, которые создают там компании. EPAM имеет свой целый спектр курсов, корпоративный университет, глобальную базу знаний. Мы учим несколько тысяч студентов каждый год, тратим огромные суммы, около тысячи начинает сотрудничать с нами, часть идет на рынок. И да, нужно реформировать систему образования, потому что бизнес должен заниматься разработкой программного обеспечения, созданием продукта, а не обучением", – подчеркивает Антонюк, признавая, что на сегодня украинская система образования не совсем соответствует тем требованиям, которые предъявляет ей бизнес.

Отсюда напрашивается вывод, что для реформы системы образования необходимы и значительные финансовые вливания. И даже если в теории бизнес будет готов профинансировать столь масштабное мероприятие, то оно должно быть максимально согласованным с обеих сторон – государства и бизнеса.

"Университеты должны стать ближе к потребностям бизнеса. Сейчас они учат тому, чему привыкли и делают то, что у них хорошо получалось много лет. Но это не то, что нужно индустрии. Университеты должны прийти в бизнес и сказать: "ребята, давайте мы поменяем наши программы на те, которые вам нужны для того, чтобы развивать отрасль и смежные сферы". И это не значит, что они должны выкосить все то, что они считают важным с точки зрения фундаментального образования, ни в коем случае. Я считаю, что университет должен в большей степени давать фундаментальные образование, научить учиться и развиваться дальше самостоятельно. Но не при условии, что человек выходит со знаниями, которые нам не нужны. Тогда, извините, но мы тратим еще год, чтобы доучить его. Это единственное требование, а как это уже сделать –другой вопрос. Это могут быть модернизация материальной базы, доплаты преподавателям, какие-то совместные проекты, лаборатории. Главное – университеты должны давать выпускников, на которых есть спрос в бизнесе или с перспективой этого спроса", – рассказал топ-менеджер EPAM.

Схожего мнения придерживается исполнительный вице-президент SeftServe Владимир Семинишин.

"Университеты дают очень хорошую теоретическую базу, а без нее – никуда. Я знаю очень много кейсов, когда люди с такой базой приходили на втором, третьем курсе, приступали к работе и были абсолютно готовы, потому что есть возможности самообразования. То, где мы видим возможность для развития – это необходимость синхронизировать потребности бизнеса с образовательными программами, зная, что новые технологии, новые версии, новые продукты выходят постоянно. Это неудержимый процесс и нам нужно создать эту синергию. От этого выигрывает и образование, и страна в форме налогов и занятости населения", – делится мнением наш собеседник.

Семинишин отмечает, что украинские компании временно покрывают пробел между скоростью обновления ВУЗов и потребностями рынка за счет собственных программ, академий, университетов. К примеру, в той же SoftServe создали IT-академию, из которой ежегодно выпускаются более тысячи студентов, а процент трудоустройства выпускников приближается к 100%.

"Я немного загляну в будущее и пофантазирую. Потребность мирового рынка в целом стремительно растет, количество вакансий утроилось по сравнению с прошлым годом, в Украине – более 25 тысяч рабочих мест. Это говорит лишь об одном: спрос стремительно превышает предложение. В идеале, мы ожидаем, что люди придут к нам на курсы с достаточной технической базой. Но в реальности, чтобы встретилась кривая спроса и предложения, нам уже нужно обучать всех желающих. Мы должны начинать разрабатывать программы для тех, кто не имеет базового образования, давать его по ускоренной программе. И тогда мы сможем покрыть тот спрос, который есть, хоть это будет дороже в целом для IT-индустрии", – рассуждает Владимир Семинишин.

По его словам, Украина не будет первой страной, которая пойдет таким путем. Схожим образом уже поступает Индия, которая также столкнулась с нехваткой специалистов в стране и начала обучать всех, кто желает получить IT-образование.

Кадры решают все: насколько страшен дефицит спецов

Учитывая сказанное выше, напрашивается вывод, что украинские компании испытывают дефицит образованных сотрудников, а рынок не в состоянии его покрывать. В результате – пропасть между спросом и предложением лишь увеличивается. По подсчетам компании GlobalLogic, ежегодно в ІТ-секторе по стране появляется около 40 тысяч вакансий. С учетом того, что спрос ежегодно растет примерно на 30%, в 2021 году ожидается запрос на трудоустройство 54 тысяч новых специалистов.

Наши собеседники с фактом наличия дефицита кадров соглашаются, но отмечают, что это понятие следует разделять. Проблема заключается не в том, что не хватает людей для удовлетворения запросов бизнеса – не хватает конкретно квалифицированных специалистов.

"Это важное уточнение, потому что нам ничего не мешает подготовить 30-50 тысяч студентов. Но это не поможет ситуации. Если вы хотите делать серьезные проекты в Украине, то вы не можете держать в компании даже 50% молодых или неопытных специалистов. У вас должна быть достаточно серьезная команда лидеров, большой процент сильных специалистов, которые уже поработали три-пять лет, умеют самостоятельно работать, реализуют сложные инженерные решения", – поясняет Антонюк.

По данным все той же компании Global Logic, в последнее время наибольший спрос на рынке существует на специалистов уровня Middle (с опытом работы от 2-х лет) и Senior (от 5-ти лет). При этом востребованы специалисты в разных направлениях. В дефиците инженеры QA Automation (13,5%), JavaScript (10,4%) и Java (9,3%).

Доли специалистов на IT-рынке Украины

В Украине на сегодняшний день дефицит квалифицированных специалистов возрастает на фоне масштабирования бизнеса. Пандемия лишь обостряет эту тенденцию, ведь многие компании начали переходить на онлайн, что позволяет им легче расширять штат, не задумываясь об инфраструктуре офисов и прочего.

Естественно, недостаток квалифицированных кадров приводит к обострению конкуренции между самими компаниями за людей. На передние планы выходит хантинг – неотъемлемая часть открытого рынка. Компании пытаются переманить у конкурентов лучших специалистов, а те, в свою очередь, вынуждены идти на взвинчивание зарплат.

"Да, компании вынуждены тратить больше, чем заложено в экономической модели, и тут уже каждый бизнес решает для себя, что важнее – удержать конкретного человека, пойти на перенос сроков или уступить в качестве реализации проекта. Это решение не только про зарплаты и про конкретного специалиста – это комплекс вопросов. В том числе и вопрос отношений с клиентами, которые привыкли работать с человеком или его командой, – говорит Юрий Антонюк. – Хантинг – это зло неизбежное, но полезное, если можно так сказать. Это заставляет компании быть более активными, идти в ногу со временем, предлагать какие-то новые условия"

При этом важно понимать, что ни одна компания не сможет стать по-настоящему успешной, если будет делать ставку исключительно на переманивание чужих сотрудников. Хантинг – лишь элемент кадровой работы, наряду с внутренней системой обучения, подготовкой молодых специалистов, так называемых Junior ("джунов"). В компании EPAM, к примеру, специалистов такого уровня – менее 10%, что немного ниже среднестатистического показателя.

К слову, полагать, что "джуны" – это головная боль для айти-компаний – большое заблуждение. Напротив, они играют важную роль в развитии компании и проектов.

"За счет наличия молодых специалистов проходит карьерное движение вверх. Кто-то приходит на начальные позиции, а те, кто был джуном, перемещается выше, становится более опытным специалистом. Если у вас нет потока молодых специалистов, грубо говоря, если вы набрали одних "синьоров", и они заполнили все ниши в компании, тогда вы обречены. Понятно, что если у вас 10 человек в компании, то вам это не нужно, а если у вас 100 человек, то 10 "джуниоров" вам будет только на пользу. Можно и больше, но тогда это создает дополнительные нагрузки и на людей. Они результат дают очень относительный, а учить их нужно очень хорошо, поэтому я не советую увлекаться этой темой, но в районе 10% – это обязательно нужно", – комментирует топ-менеджер EPAM.

Много айтишников и высокие зарплаты – добро или зло?

К чему же движется рынок кадров и не грозит ли ему перенасыщение – логичный вопрос, который возникает при нынешней динамике популярности IT-специальностей. В ответ на острую потребность в кадрах компании пробуют различные инструменты. К примеру, в поиске ИТ-талантов, SoftServe стартовал собственное роудшоу десятью городами Украины, где знакомится с разработчиками Одессы, Полтавы, Винницы, Запорожья, Сум, Луцка, Тернополя, Ужгорода и других городов, рассказывает о возможностях сотрудничества.

"Почти половина разработчиков, трудоустроенных в ИТ, находятся в Киеве, при этом таланты есть повсюду. Все эти локации, кроме Одессы, пока не имеют построенной ИТ-экосистемы. Но это вопрос времени. Точно так же, 8-10 лет назад ее не было в Днепре, Ивано-Франковске, Ровно. Заходя в новые регионы, начиная прокачивать рынок там, менять образовательные программы, через 5-7 лет мы получим новые ИТ-хабы на карте Украины, – рассуждает Владимир Семенишин. – Это долгосрочная стратегия, которая на первых этапах требует существенных энергозатрат, но в долгосрочной перспективе поможет нарастить пул талантов".

Владимир Семинишин, ссылаясь на исследования, говорит, что к 2030 году рынок IT-сервисов утроится, а спрос на специалистов будет превышать предложение в два раза. К концу десятилетия рынок настолько разрастется, что повлияет на экономическую модель.

"Цена на услугу или товар будет только расти. Соответственно, зарплаты айтишников тоже", – поясняет Семинишин.

К слову о зарплатах. Как пишет издание AIN, они у разработчиков в Украине стартуют с $780 в месяц у начинающих специалистов и достигают $4000 на уровне senior. Выше зарплаты только у техлидов и архитекторов. Мидл-разработчики зарабатывают $1500-2600 в месяц. Это около $18000-33000 в год.

Украинские аутсорсеры в среднем взимают около $25-40 в час за работу одного специалиста. Для сравнения, в Польше и Чехии прайсы выше — $40-$56 и $34-$53 соответственно.

Средняя зарплата IT-специалистов в Украине

В высоких зарплатах айтишников, на которые с легкой завистью смотрят многие украинцы, Владимир Семинишин тоже не видит ничего плохого.

"Мы говорим об интеллектуальной работе – это сервисы и приток денег в страну. Фактически мы импортируем деньги в Украину, но экспортируем спрос. Деньги, которые мы импортируем, остаются в стране: ИT-специалисты тратят их здесь, покупают в Украине недвижимость, создают стартапы, они не выводят капитал за границу. В экономической модели, если деньги остаются в стране – они реинвестируются в другие бизнесы – малые и средние. Тогда общее благосостояние страны и каждого индивидуального хозяйства растет", – высказывает точку зрения вице-президент SoftServe.

Чтобы укрепить сказанное, наш собеседник приводит пример из личной жизни.

"Моему сыну 12 лет, когда ему было 10, он закончил курсы по разработке игр для мобильных приложений. В этом году он окончил курсы программирования виртуальной реальности на двигателе Unreal Engine. Почему я об этом рассказываю? Это – моя инвестиция. Я знаю, что IT будет расти, и что знание – это лучшая вещь, которую мы можем дать детям наряду с ответственностью и самостоятельностью. Мой сын уже умеет программировать и сейчас учит Python. При таком темпе через пять лет, а то и раньше, он придет в ИТ-компанию с достаточными знаниями, чтобы хорошо себя проявить", – рассказывает Семинишин и отмечает, что инвестиция в образование и в карьеру никак не зависит от возраста.

"Один знакомый, врач, решил переквалифицироваться в IT-специалиста в 42 года, другой – юрист – в 25 лет сказал, что он не хочет больше быть юристом и сейчас работает в IT. Есть человек, который учился в консерватории – он музыкант и, надо сказать, классный. Но, к сожалению, сейчас не каждый может заработать музыкой. В итоге этот человек очень быстро стал WEB-архитектором. Да и у меня самого нет технического образования. Я в 30 лет изучил программирования Python самостоятельно. Мне понадобилось 14 месяцев, потому что это я не только учился, я работал", – признается Владимир.

О тех, кто на каком-то этапе жизни решается переквалифицироваться и "войти в айти", как вы понимаете, позаботились. Выбирать из десятка различных направлений с незнакомыми названиями, доверяя лишь зову сердца – уже не приходится. В крупных компаниях можно пройти тестирование, результаты которого помогут определить – какая роль лучше подходит соискателю и даже составить рекомендательный план по карьерному развитию. Правда, работает преимущественно для менеджерских позиций, которых, благо, в отрасли тоже предостаточно.

Английский язык и работа за рубежом: стоит ли игра свеч

Важно понимать, что менеджер IT-компании точно не сможет построить успешную карьеры без английского языка. Глава компании EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк добавляет: касается это и инженерных специальностей. При этом, согласно его статистическим данным, средний уровень английского в украинских компаниях ниже, чем в соседних странах Европы.

"Чем выше вы поднимаетесь на профессиональном уровне, тем больше вам придется времени тратить не на написание кода, а на объяснение кода своим партнерам, коллегам, обучение кого-то. Если вы хотите быть успешным специалистом, то нужно учить английский. Даже шутка есть на эту тему: когда у инженера спрашивают, какой язык учить, он советует учить английский, а не Java или что-то другое. Потому что те языки меняются намного быстрее чем английский, который вам пригодится всегда и везде", – рассказывает Антонюк и отмечает, что с EPAM сотрудничает большое количество преподавателей, которые постоянно повышают уровень знания команды.

Преимущество внутреннего обучения для айтишников в том, что за него не нужно платить.

Аналогичная история и в SoftServe. Тут есть языковая школа, где также преподают немецкий, польский и французский. В компании английский язык – одно из требований приема на работу и от его уровня может зависеть многое. Но не всё.

"Действительно, английский дает лучшую стартовую позицию. Но плохой уровень языка вовсе не означает, что человека будет закрыта дверь в нашу компанию. Да, ты свободнее сможешь работать с клиентом, понимать его потребности и твоя ценность однозначно растет. Но это проблема, ведь, возможно, кто-то в команде будет помогать с этим. В зависимости от позиции", – говорит Семинишин.

Не стоит забывать, что помимо карьерного роста в Украине, существует вариант перехода в зарубежную компанию, в том числе с возможностью переезда. Часто для украинских специалистов, которые выбирают профессию в IT, эмиграция – одна из целей карьерного пути. Такое положение дел в целом должно заботить государство и непосредственно компании, которые теряют ценные кадры.

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"Жаль, когда такое происходит. Хотелось бы, чтобы люди оставались в компании и находили возможности внутри. Но это неизбежно. Все в жизни человека меняется – переехали в другой город, поженились, родились дети и человек хочет каких-то изменений, – рассказывает Владимир Семинишин. – Хантинг-кейсы случаются, мы прилагаем максимальные усилия, чтобы они случались все реже. У нас показатель текучести кадров значительно меньше по сравнению с индустрией. Это демонстрирует, что те инвестиции, которые мы делаем в развитие человека, работают".

При этом руководитель SoftServe уверяет, что для его компании – большая честь, когда их сотрудников приглашают на работу технологические гиганты уровня Google или Facebook. Но подчеркивает: даже будучи сотрудником украинской компании, специалисты могут проектно сотрудничать с китами индустрии из Кремниевой Долины.

В свою очередь Юрий Антонюк отмечает, что количество таких предложений в сравнении с прошлым годом увеличилось, что совершенно логично в условиях локдауна и перехода на удаленку.

"Крупные компании поняли: если их специалисты работают из дома, то какая им разница этот дом находится в Санта-Кларе, в Сан-Диего или в Житомире. Поэтому количество переходов украинцев под крыло иностранных компаний, которые могут даже не иметь представительств в Украине, увеличилось. Значит, это конкурентный рынок, и вы должны на нем бороться. С одной стороны, это проблема, поскольку уходят не "джуны" и даже не "мидлы" – компании заинтересованы в опытных разработчиках и экспертах. С другой стороны, это подтверждает тезис, что украинский рынок может похвастаться техническими талантами,к нам с удовольствием приходят те же Facebook, Amazon, Google, которые ищут таланты", – утверждает топ-менеджер EPAM.

Будущее IT: как не промахнуться с выбором специальности

Актуальный вопрос для любого абитуриента: если выбирать будущее в IT, то в каком направлении двигаться? Технологии меняются очень быстро и далеко не факт, что специальность, которая сегодня пользуется большим спросом, будет столь же перспективна через 5-10 лет. Своими предположениями на этот счет мы попросили поделиться глав ведущих IT-компаний.

"Я, к сожалению, не отношусь к категории людей, которые занимаются прогнозированием. Но так как я работаю порядка 30 лет в индустрии, то могу высказывать свои мысли. Первый тренд, который определяет развитие индустрии и смежных областей – массовое внедрение Cloud, облачных технологий (совокупность виртуальных ИТ-ресурсов. Включает каналы связи, серверы, дисковое пространство, различное программное обеспечение, сетевое оборудование. Цель работы облачной системы – передать доступ к данным, находящимся в облаке, удаленным пользователям, – ред.). Это дало старт настоящей революции, которая происходит до сих пор, а специалисты, имеющие опыт работы с этим направлением, высоко ценятся рынком.", – говорит Антонюк.

Вторая большая тема, к которой есть смысл фокусироваться, по мнению нашего собеседника, – это все, что касается Big Data (простыми словами – работа с огромными объемами данных, – ред.), поскольку данных все больше и больше, их нужно обрабатывать и анализировать.

"На этом можно строить огромные бизнесы. Сегодня все большее число компаний принимают стратегические решения, основываясь на данных. Это очень перспективное направление, – считает Антонюк. – И еще есть более узкая тема, но в которой еще очень многое предстоит сделать – это искусственный интеллект и все, что с ним связано. Направление крайне сложное, несущее в себе много рисков и опасений. Но дальнейшее развитие ИИ потенциально может принести много пользы обществу, дать очередной толчок к его развитию".

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Кроме того, топ-менеджер EPAM, рассчитывает, что в ближайшие десятилетие человечество освоит квантовые компьютеры.

"Сначала это будут не домашние квантовые компьютеры, но то, что их можно будет использовать через Cloud, как распределенные ресурсы, для различных программных решений – я думаю, это вполне вероятно. Они дадут мощный толчок с точки зрения вычислительных способностей. А также помогут более разумно тратить ресурсы, необходимые для обеспечения вычислений – почему-то мы часто забываем, что бурный рост информационных технологий ведет к повышению потреблению электричества, что напрямую влияет на здоровье Земли", – резюмирует Антонюк.

Вторит коллеге и Владимир Семинишин, который также в своих прогнозах делает ставку на Cloud, Big Data и искусственный интеллект. Кроме того, он выделяет как отдельное перспективное направление – Security (безопасность, – ред.).

"Если мы говорим о рынке – это Security. Безопасность всегда была, есть и будет. Какие бы защиты не придумывали компании, будут те, которые будут придумывать ключи, открывающие их. Более того, мне кажется, тенденция к релокейту и удаленке ставят еще острее этот вопрос. Еще мы видим, что мир движется к виртуализации. Очень много проектов, которые смотрят в направлении микс- и виртуальной реальности", – рассказывает Семинишин.

Большой прогресс, по его словам, сделает 5G, которая предоставит человечеству совершенно иной уровень связи. И не стоит забывать об актуальности автоматизации.

"Мы можем говорить о других технологиях, но постоянный тренд – оптимизация времени, чтобы любую операционную деятельность могли выполнять машины, алгоритмы и программы, а человек мог сфокусироваться на том, что он делает лучше – думать и создавать", – подытожил тему Владимир Семинишин.

Дія.City – хорошо или плохо?

11 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он вводит специальный правовой режим для IT-сферы под названием "Дія.City".

Простыми словами, это виртуальная свободная экономическая зона для работников IT-отрасли со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Согласно закону, резидентами "Дія.City" смогут стать компании, работающие в IТ-секторе (кроме тех, которые занимаются азартными играми), а также стартапы, для которых предусмотрена упрощенная процедура регистрации.

Предполагается, что резиденты будут платить меньший налог на доход физлиц (5% вместо 18%), а еще военный сбор (1,5%) и корпоративный налог на выбор – на прибыль (18%) или на выведенный капитал (9%). Согласно закону, государство гарантирует IТ-индустрии неизменность условий в течение 25 лет, а юридических лиц не смогут принуждать к получению статуса резидента.

Планируется, что благодаря "Дія.City" до 2025 года будет дополнительно создано более 450 тысяч рабочих мест, а капитализация ІТ-отрасли увеличится на 11,8 млрд. долларов США.

На бумаге все звучит благополучно для всех заинтересованных сторон – государства, бизнеса и работников отрасли, но по факту из-за "Дія.City" даже сейчас продолжаются споры. Противники утверждают, что данный правовой режим – возможная угроза для модели работы с ФОП, при этом без отсутствия альтернативы. То есть, были опасения, что "Дія City" окажется единственным, а не добровольным выходом для работников. Кроме того, в "Дія.City" усматривают дополнительную и якобы совсем лишнюю регуляцию со стороны государства, мотивация которой не совсем ясна, а также непрозрачность условий входа в режим и выхода из него.

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"У меня консервативно-сдержанная позиция – я поддерживаю поиск баланса между желаниями бизнеса и государства, – комментирует Юрий Антонюк. – Этот баланс мы ищем последние 10 лет, просто без такого внимания общественности. Бурные дискуссии вокруг налогообложения отрасли происходят буквально каждый год. Поэтому я спокойно отношусь к тому, что государство пытается что-то поменять, но я буду неспокоен, если эти попытки приведут к тому, что бизнесу придется сокращать себя. Когда люди начнут думать, что лучше уехать отсюда, потому что становится невыгодно, что на них ложится слишком большая налоговая нагрузка".

Глава EPAM в Центральной и Восточной Европе говорит, что даже несмотря на найденные точки соприкосновения по налоговому режиму, остаются вопросы по украинскому трудовому законодательству, которое банально устарело.

"Направлены ли изменения в трудовом законодательстве против IT, вот с этим я бы поспорил, потому что, по крайней мере государство заверяет, что оно не намерено "ставить палки в колеса" ФЛП (физические лица-предприниматели, в народе – "ФОПы", – ред.). Декларируется желание упорядочить оформление людей на работу, изменить ситуацию, при которой люди работают где-то без официального трудоустройства и получают зарплату наличными. В целом нам — государству, бизнесу и специалистам — нужно строить и совершенствовать цивилизационные условия работы для того, чтобы не потерять то хорошее, что было построено за предыдущие 15-25 лет за счет наличия модели "ФОПов". Все другие страны развивают какие-то новые подходы, никто не живет с 30-летней моделью. Да, есть IP-BOX в Польше, есть Парк высоких технологий в Беларуси, есть в Румынии интересные модели, в Грузии. Нельзя запрещать государству искать какие-то подходы. Нужно показывать, к чему та или иная инициатива может привести и находить какой-то баланс. В первую очередь это касается налоговой нагрузки как на самих специалистов, так и на компании", – делится мнением Антонюк.

IT на практике: мнение специалистов

Все вышеизложенное в нашем материале – частные мнения, либо официальные позиций топ-менеджеров крупных компаний, а также цифры от исследователей рынка. Открытым остается вопрос – а что же думают о нашей IT-отрасли люди, которые ежедневно имеют дело с программным кодом, зарабатывающие себе на жизнь, выполняя проект за проектом.

"Телеграф" подобрал два показательных кейса. Первый представляет собой историю украинца, добившегося успеха в родной стране и рискнувшего попробовать свои силы в столь далекой от нас Австралии. Второй – рассказ инженера, который построил довольно успешную карьеру в Украине. Возможно, кого-то эти примеры вдохновят, направят нужной дорогой или, наоборот, помогут избежать ошибок.

Взгляд из Австралии: "В Украине я бы чувствовал себя намного лучше в плане финансов"

Дмитрий Степанов – 37-летний уроженец Рубежного Луганской области. Еще до получения образования в Северодонецком институте и Академии водного транспорта по специальности "программная инженерия", он начал работать программистом, перед тем попробовав силы в разработке компьютерных игр. Наш собеседник поясняет: выбрал единственный интересный для себя путь, при этом не рассчитывая на хорошую должность, зарплату или карьерные перспективы, ещё до того как IT стало популярным. Высшее же образование нужно было ради официального подтверждения, что он – "инженер-программист".

"Сначала была работа и только потом уже я получил образование высшее. Не могу сказать, что я особо усердствовал в обучении, ведь большую часть того, что мне нужно было, я уже знал.Хотя есть некоторые вещи, в которые стоило углубиться во время учебы в институте, – вспоминает Дмитрий. – Было много теории, но её никто не воспринимал всерьез. Те же теоретические знания по базам данных. Я никогда плотно не работал с базами данных, не сильно ими интересовался, занимался более интересными для себя вещами. Позже понял, что этих знаний мне не хватает. Даже те материалы, что нам давали, были достаточно хорошими".

Украинский IT-специалист Дмитрий Степанов

Первым серьезными местом работы украинца стала Ciklum – украино-датская компания по разработке программного обеспечения и аутсорсингу IT-услуг. Затем были Lifecell, Luxoft, украинское подразделение игровой компании Nival, американский стартап, занимающийся играми для Facebook и, наконец, первый зарубежный опыт в Польше. После полутора лет жизни во Вроцлаве, Дмитрий Степанов принял решение податься в Австралию.

"Это не было спонтанным решением, я пытался попасть туда несколько раз. В основном тебе просто не отвечают на отправленные резюме, письма, сообщения, потому что Австралия и Украина слишком далеко друг от друга. Но на третий раз, когда я уже перестал надеяться, мне повезло. Все удачно совпало – необходимый для этой работы опыт, удачно пройденное многоэтапное интервью в Canva (известный кроссплатформенный сервис для графического дизайна, — ред.), смог получить визу и прилететь в Австралию. Мой переезд состоялся в октябре 2019-го".

Здесь важно понять, что на тот момент у Дмитрия уже были супруга и дети – обстоятельство, которое останавливает многих от столь масштабных перемен в жизни.

"На самом деле, никаких сомнений по поводу Австралии у меня не было: я знал, что это лучшее место для жизни и не прогадал. Даже семья поддержала эту идею. Главное сомнение было в том, смогу ли я туда попасть. Процесс подготовки очень сложный и длительный, а интервью проводятся в очень неудобное время: надо было просыпаться в 5 утра и начинать собеседование длиной часа в три на английском языке. В общем, непросто, честно скажу. Плюс – вот эти вот многоуровневые собеседования. Какая-то дурная тенденция в мире происходит, даже в Украине. Все хотят, чтобы ты прошел 25 этапов – это просто катастрофа, реально тяжело. Но в итоге я получил оффер и начались другие сложности – сбор документов, медкомиссии, экзамен по английскому – на все ушло почти три месяца", – рассказывает Дмитрий.

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Наш герой не скрывает: жизнь на Зеленом континенте бьет по карману и делает это со всей силы.

"Мы снимаем двухспальную квартиру. Это "трешка" по-нашему. Что по ценам? Квартира с двумя спальнями в Сиднее, не очень далеко от центра, будет обходиться от 2,5 до 5 тысяч долларов в месяц. Как вы понимаете, мы в начале очень сильно ушли в минус, выгребли все запаса под ноль", – говорит наш собеседник.

Примечательно, что всемирно известная компания Canva, по словам Дмитрия, действительно хороша, но его финансовые запросы в итоге удовлетворить не смогла.

"В Canva все, по крайней мере в начале, вызывает эффект "вау". Несмотря на любой опыт, который у тебя до этого был ты будешь скорей всего удивлен. Подход совершенно непохожий ни на что, что я слышал и видел. Абсолютно другой мир. Они считаются тут №1. У них фантастическая организация всего. Сложно описать все это словами, но в начале тебя это очень сильно подкупает, если ты позволишь себе быть доверчивым, а я поступал так. С точки зрения организации – это просто очень круто. В офисе ты всегда сможешь принять душ, поесть — там есть самые разные типы еды, кофе, чая – всего, что может пожелать душа. Внимание к тебе достаточно большое. Я принимал все за чистую монету, пока не начал понимать, что все не совсем так, как декларируется. Есть свои нюансы. На самом деле, там просто огромная, сумасшедшая нагрузка и не всегда адекватный, что ли, менеджмент… Бывает так, что между разными командами взаимоотношения идут очень туго, потому что есть некий соревновательный дух, нужно расти очень быстро и показывать реально много результатов. По моим наблюдениям, некоторые менеджеры компании играют в политику – уходят от прямых ответов, пытаются продвинуть свое и закрывают глаза на то, что разработчики игнорируют свои обязанности перед другими командами. Очень хорошая компания, но мне показалось, что в ней начали играть в какие-то неправильные и опасные игры".

Офис компании Canva в Сиднее

Дмитрий Степанов рассказывает, что несмотря на два года работы за рубежом, внимательно следит за происходящим в Украине. И главное – теперь он может на своём опыте работы сравнивать австралийские условия с теми, которые есть в родной стране. С точки зрения IT-специалиста, разумеется.

"Я думаю, что быть айтишником в Украине очень комфортно, однозначно. Комфортнее, чем в большинстве стран мира. У нас прямо такое исключительное положение. Чем-то Украина напоминает Индию, где есть разные касты и где тебе не забудут напомнить твое место. Но за счет большой зарплаты можно значительно улучшить свое качество жизни, и ты чувствуешь себя гораздо комфортнее, чем большинство вокруг", – делится своим виденьем украинец.

По его словам, в Украине айтишник может без особого труда найти себе работу в хорошей компании. При этом средний уровень больших компаний достаточно высок.

"Хотя определенные проблемы в украинском IT есть. Сейчас пошла какая-то тенденция с уменьшением количества отпусков, больничных. Мне кажется, наши компании сильно прогнулись под иностранных заказчиков. У американцев ведь всего 10 отпускных дней в году и с выслугой лет тебе эти дни добавляют. Но в целом все шикарно, мне кажется, – рассказывает Дмитрий. – Из того, что плохо в Украине: маленькие компании бывают очень разного качества. У нас там сейчас немного "дикий запад", мне кажется, и они позволяют себе делать, скажем так, разные вещи. Закон это не сильно регулирует. Плюс некоторые владельцы компаний недобросовестно относятся к выплатам ЗП. Айтишников тоже эксплуатируют, и они порой – как рабы на галерах, в прямом смысле слова".

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Если сравнивать Австралию и Украину, то одно из первых различий, бросающихся в глаза – налоги, говорит наш герой. В Австралии они попросту "сумасшедшие" в сравнении с нашей страной. Но на Зеленом континенте каждый может убедиться, что его огромные выплаты уходят по назначению – качество всего, что можно оценить – от дорог и транспорта до общественных туалетов в парках – на высочайшем уровне. Более того, раз в год правительство присылает тебе отчёт куда именно и сколько твоих налогов было потрачено.

Что же должно произойти, чтобы Дмитрий хотя бы задумался о возвращении в Украину?

"В зарплате, как вы понимаете, вопросов нет вообще – я могу куда более свободно себя чувствовать в финансовом плане в Украине. Я думаю прежде всего о безопасности: криминогенной обстановке, действиях соседней страны. Если я увижу, что смогу не бояться, что моему ребенку что-то в голову прилетит или мне просто так машину сожгут – этого будет достаточно, – уверяет Дмитрий Степанов. – Пока же видно большое количество проблем. Взять хотя бы то, что люди постоянно злоупотребляют своим служебным положением. Если что-то случится и твой оппонент – какой-то генерал или майор – он легко сделает так, что ты станешь виноватым, сядешь и потеряешь все, что у тебя есть. По-моему, там до сих пор царит беспредел. При этом я не могу сказать, что в Австралии, Польше или Германии все идеально, везде своих проблем хватает. Наверное, кого-то прессуют или у кого-то что-то отжимают. Но все здесь как-то на более человечном или красивом уровне происходит. В Украине все как-то очень тяжело. Если это все убрать, то люди начнут возвращаться в страну".

Взгляд из Украины:

Украинец Михаил (по просьбе собеседника фамилию не указываем, – ред.) – DevOps-инженер и тимлид – занимается всем, что связано с инфраструктурой: сервера, настройка приложений, их выпуск в продакшн. Кроме того, он консультирует разработчиков по поводу архитектуры приложений. Свои первые деньги в IT специалист заработал за настройку нескольких модемов между пожарными частями. А годы спустя у него появилась возможность поработать в компаниях с мировым именем.

"К примеру, около полугода я работал в enterprise-подразделении Google в одной топовой украинской IT-компании. Хороший опыт, но в целом сотрудничество удачным не назвать – больше не пойду. Потому что это не тот Google, где все "разрисовано единорогами", а тот, который именно зарабатывает деньги – нужно различать эти моменты. Там масса крупных клиентов и, по большому счету, это enterprise c очень странными процессами. Все происходит очень медленно, отстало в плане технологий, местами лет на 10. При этом попыток применить какие-то новые технологии нет. Мне не понравилось, скажем так", – делится опытом работы с Google украинец.

Как посотрудничать с такой компанией, как Google? Михаил по своему опыту и опыту коллег утверждает, что искать нужные контакты специалист должен сам, не рассчитывая на удачу.

"Во-первых, ты должен выступать на конференциях, писать какие-то статьи в блогах. Нужно стать слегка такой известной личностью в узких кругах хотя бы. Это то, что называется раскруткой личного бренда. Когда крупная компания нуждается в людях для реализации проекта, она обращается в агентство и ищет специалистов. Когда ты немного известен – "жирные" вакансии будут пересылать тебе чуть ли не лично. Крайне редко, но буквально выходят напрямую на тебя. У меня так пару раз было – крупные компании выходили на меня напрямую. Я с ними общался и смотрел, что мне интересно, а что нет, а в конце направлял туда своих друзей – такой вариант также возможен", – делится наш собеседник.

Дефицит кадров на рынке в Украине, по наблюдениям Михаила, весьма ощутим и выражается он в количестве предложений, которые приходят лично ему.

"К примеру, в июне я за один день получал 75 предложений. Я стараюсь со всеми общаться, всем отвечать – это предложения как из Украины, так и с разных стран мира. Вообще же именно в моем направлении вилка зарплат на рынке – от 5 до 15 тысяч долларов", – говорит специалист.

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Как не прогадать с выбором специальности? Здесь у Михаила ответ однозначен – идти в разработчики, ведь они будут востребованы в IT всегда.

"Создание прикладных приложений, прошивок и тому подобное – все это будет востребовано еще много лет. Сейчас очень популярно и растет спрос на инженеров по безопасности, по киберпреступности и всему прочему. Это очень интересно и очень сложно, я люблю этим в свободное время позаниматься. А главное – это затягивает и оплата, соответственно, очень высокая, – рассказывает "Телеграфу" Михаил. – Инженеры по инфраструктуре тоже будут очень востребованы, потому что железо никуда не денется. Облака (Cloud, — ред.) – конечно, тоже хорошо. А вот менеджерский рынок, по моим наблюдением, увеличивается, потому что компании активно заполняют эти позиции, им нужно большее количество менеджеров для контроля процесса. Менеджерами чаще всего становятся как раз инженеры, потому что они понимают, о чем говорят разработчики и инженеры".

По словам Михаила, какой бы не была компания и зарплата, хороший айтишник всегда будет ставить во главе угла интересность задач.

"Это именно то, что подкупает в этой профессии. Всегда нравится задача, в которой нужно неординарное решение или нужно придумать что-то с нуля, поработать с тем, с чем никто в мире до этого еще не сталкивался. Вот это интересно", – рассказывает Михаил.

Что же касается одного из важнейших вопросов для отечественного IT-сообщества последних лет – запуска "Дія.City", то по нему у нашего собеседника однозначной оценки нет.

"С одной стороны, это, конечно, хорошо. Если не "накосячат". В противном случае будет очень неприятная ситуация. Худшее, что может произойти в истории с "Дией" – около 50 процентов ФОПов попросту просто уйдут в тень", – резюмировал Михаил.

Вместо вывода

В начале лета вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров о создании рабочей группы, которая будет заниматься реформой ІТ-образования. Цель группы – в ближайшие месяцы разработать законопроекты и решения, которые нужно принять позволят развивать рынок труда в ІТ.

"Это комплексная реформа. Мне кажется, что в первую очередь нам нужно открыть возможность полноценно сотрудничать бизнесу и университету. Есть ряд очень детальных вещей, которые нужно изменить, чтобы это заработало и дало нужный результат. Этого хочет бизнес и, я думаю, это очень нужно государству. Если компании смогут полноценно влиять на менеджмент на специализированных кафедрах, то будет геометрический рост. Потому что, если просто полагаться на финансовый ресурс – не всегда можно решить проблему. Нужны системные изменения. Вопрос образования очень важен, и он может решиться как целевыми программами, так и, возможно, государственно-частным партнерством. Потому что не могут преподаватели IT-специальностей получать в 20-50 раз меньше, чем специалисты в компаниях. Нужно идти к тому, чтобы профессиональные люди в компаниях, которые уже реализовались, могли делиться своим опытом в университетах. Для этого нужна эта модель", – рассказал Михаил Федоров "Телеграфу".

Государство видит в IT "золотую жилу", которая еще и близко не реализовала весь свой потенциал. Бизнес всецело готов подставить государству плечо, чтобы добиться максимальной отдачи и принести выгоду всем сторонам. Осталось дело за малым – все правильно реализовать. Но это станет поводом для совсем отдельного материала об украинской "айтишке".