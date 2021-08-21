Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать

"Телеграф" выяснил, какие направления туризма развиваются в Украине и какие необычные туристические локации доступны украинцам

Гастрономический, экстремальный, урбанистический, горный и морской… Это все об украинском туризме. Туристический потенциал Украины, безусловно — наше национальное достояние. Как развивается украинский туризм? Каковы его перспективы? Как украинцы изменили отношение к путешествиям по стране, а какие места в Украине облюбовали иностранцы? Накануне 30-летия Дня независимости "Телеграф" в рамках спецпроекта #ГордостьУкраины узнал ответы на эти и другие вопросы.

Украина заповедная

Украинская природа чрезвычайно богата и разнообразна. У нас 19 природных заповедников, 53 национальных парка и сотни заказников. По данным Государственного агентства развития туризма, в прошлом году в топ-туристических объектов по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search попали такие природные локации: Бакота (Хмельницкая область), Розовое озеро (Лемурийское) (Херсонская область), Тустань (Львовская область), Синевир (Закарпатская область) и Голубые озера (Черниговская область).

Бакота — живописный залив на Днестре с остатками наскального монастыря. Фото: depositphotos.com

Тустань — средневековая наскальная крепость-град. Фото: uk.wikipedia.org

Синевир — самое большое по площади горное озеро в Украине, которое называют "морским глазом" Карпат. Фото: depositphotos.com

Голубые озера — гармония ярко-голубой воды и чрезвычайных лесных пейзажей. Фото: depositphotos.com

Украина морская

Отдельное национальное достояние — море. Курорты Азовского и Черного моря не только становятся местом для летнего отдыха, но и могут похвастаться живописными пейзажами. Больше всего украинцы вбивали в поиск такие места, как Аркадия (курортный район Одессы), Железный порт (Херсонская область), Черноморск (Одесская область), Кирилловка (Запорожская область) и Коблево (Николаевская область).

Кирилловка. Фото: uk.wikipedia.org

Набережная в Коблево. Фото: tripadvisor.com

Украина горная

Карпаты — одна из туристических визиток, душа Украины. Зимой здесь можно отдохнуть на горнолыжных курортах, а летом насладиться бурными реками и водопадами. Среди горных туристических объектов украинцы чаще всего "гуглили" Буковель, Драгобрат, Верховину и Яремче.

Буковель. Фото: uk.wikipedia.org

Верховина. Фото: depositphotos.com

Крым — туристическая сокровищница Украины

Крым, который аннексировала Россия, остается туристическим комбо Украины - там и горы, и море. На территории полуострова сотни живописных туристических локаций — остатки Херсонеса и стены Генуэзской крепости, Ливадийский и Массандровский дворцы, Никитский ботанический сад и Ялтинский заповедник, водопад Джур-Джур и вершина Ай-Петри. За годы аннексии регулярно появляются тревожные известия о том, как природная красота Крыма оказывается под угрозой. В частности пересыхают живописные водохранилища, например неподалеку Коктебеля и Симферополе. Туризм, который ранее был приоритетной отраслью экономики для АР Крым, сейчас вытесняет военный комплекс оккупантов.

Ласточкино гнездо. Фото: uk.wikipedia.org

Водопад Джур-Джур. Фото: uk.wikipedia.org

Коктебельских водохранилище пересохло. Фото: Телеграф

Украинские замки и крепости

Украина интересна и для ценителей старинной архитектуры. Здания прошлых веков разбросаны едва ли не по всех регионах Украины: Олеский, Подгорецкий и Золочевский дворцы на Львовщине, Шаровский замок "сахарного короля" в Харьковской области, Замок Паланок и Дворец графов Шенборнов в Закарпатье, Хотинская и Каменец-Подольская крепость на Хмельниччине, Таракановский форт в Ровенской области, Аккерманская крепость под Одессой.

Шаровский дворец. Фото: otdihnavse100.com.ua

Аккерманская крепость. Фото: depositphotos.com

Дворец графов Шенборнов. Фото: uk.wikipedia.org

Чернобыль — туристический эксклюзив

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС, особенно после выхода сериала "Чернобыль" от Netflix, остается в топе самых популярных туристических посещений. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов, в том числе иностранных.

Припять. Фото: chernobylzone.com.ua

Чернобыльская зона. Фото: alta-travel.com.ua

Топ-10 туристических точек Украины, не хуже (а то и лучше) популярных зарубежных достопримечательностей

Фишка Украины — в ее разнообразии. Нередко отечественные локации ассоциируются со всемирно раскрученными туристическими местами. Но, как оказалось, все самое интересное можно найти совсем рядом, у себя дома. "Телеграф" сделал подборку топ-локаций, которые часто сравнивают с известными туристическими достопримечательностями или курортами.

Украинские Мальдивы

Крупнейший в Украине остров Джарылгач, что на Херсонщине, в отличие от Мальдив еще поражает фауной: здесь можно увидеть ланей, оленей и муфлонов.

Джарылгач. Фото: uk.wikipedia.org

Чем не Венеция

Необычный "город на воде" Вилково в Одесской области расположен посреди болот дельты Дуная.

Вилково. Фото: depositphotos.com

Сахара по-украински

Олешковские пески на Херсонщине, крупнейшая пустыня Европы.

Олешковские пески. Фото: ukraine-is.com

Большой американский каньон в миниатюре

Актовский каньон в Николаевской области, который длиной составляет около 4 километров, а высотой — до 50 метров, не хуже своего "американского брата".

Актовский каньон. Фото: livejournal.com

Полесские джунгли

Шацкое поозерье на Волыни удивляет видами, не уступающие джунглям в далекой Камбоджи.

Экскурсия по Шацким озерам. Фото: tamtour.com.ua

Украинское мертвое море

Лемурийское озеро с невероятным цветом воды в розовых оттенках и уровнем соли не ниже чем в Мертвом море — одна из визитных карточек Херсонского региона.

Лемурийских озеро. Фото: focus.ua

Интереснее Диснейленда

Средневековая Каменец-Подольская крепость иногда напоминает туристам замок Спящей красавицы в известном парке развлечений.

Каменец-Подольская крепость. Фото: uk.wikipedia.org

Запорожский Стоунхендж

На заповедном острове Хортица находится необычное святилище, которое называют местным "Стоунхенджем".

Святилище на острове Хортица. Фото: hortica.zp.ua

Мамонтовая пещера по-нашему

Пещера Оптимистическая в Тернопольской области Украины считается одной из самых длинных в мире. Не менее эффектная, чем Мамонтовая пещера в США.

Оптимистическая пещера. Фото: travel.rbc.ua

Эрмитаж в украинском селе

Пархомовский художественный музей в Харьковской области хранит оригиналы Пикассо, Репина, Малевича, Шевченко и других художников, известных на весь мир.

Картины Пикассо в Пархомовском музее. Фото: Телеграф

Известные путешественники о туризме в Украине

Туристические уголки Украины становятся известными все большим массам. Не последнюю роль в популяризации украинского туризма играют лидеры мнений, блогеры, ведущие, авторы различных ТВ и онлайн-проектов, которые на собственном примере доказывают: путешествовать по Украине — это модно и увлекательно.

Евгений Синельников, продюсер, режиссер, ведущий проектов "Орел и Решка", "Дома лучше":

"За все годы путешествий по Украине я просто не устаю удивляться тому, как много всего у нас есть. Какие грандиозные запасы, туристические возможности, которые просто спрятаны, о них не все знают. Но прелесть в том, что украинцы начинают открывать для себя собственную страну. Ведь у нас есть и хорошие природные места, и классная урбанистика, и интересные люди, сумасшедшие, со своими идеями, которые "продавливают" общество и меняют его своим талантом и желанием. Если раньше все украинское казалось, мол, "ну такое, не очень", то сейчас люди начали ценить наше. Перестали думать, что Украина должна быть одинаковая, однородная, начали замечать, что от региона к региону Украина разная — по природе, степям, полям, горам, людям, языкам. Мы проехали все областные центры — и в каждом из них разный борщ. То, что мы начали ценить нашу разницу — очень круто. Это самое главное, что сейчас происходит в украинском туризме. Да, еще остается проблемой уровень сервиса, потому что он хоть и растет, но начинался с достаточно низкого. Сейчас можно найти очень качественный сервис, дорогой, пятизвездочный, вот прямо "лакшери", или же дешевле, уровня хостела. Не хватает, по моему мнению, среднего класса. Чтобы было уже качественно, но еще не очень дорого. Я самый большой фанат Украины с туристической точки зрения, потому что знаю ее изнутри, понимаю ее потенциал, знакомый с людьми, которые этим болеют. И украинцы для себя сейчас открывают нашу страну, и туристы, которые к нам приезжают. Те же саудовцы — им просто крышу сносит. Туристический потенциал огромный, а перспективы еще больше. Тем более, как мне кажется, сейчас страна занялась туризмом, все идет в нужном направлении".

Максим Циркель, профессиональный путешественник, тревел-блогер, владелец туристической компании:

"Украинские курорты однозначно развиваются, если сравнить с тем, что мы видели даже 4-5 лет назад. Кардинальные улучшения на лицо, но все они сделаны руками конкретных бизнесменов, владельцев баз отдыха или отелей. Люди создают оазисы для качественного, красивого отдыха среди разрухи. Возьмем, к примеру, одно из самых популярных направлений в Украине летом — Затока Одесской области. Там плачевное состояние, страшные проблемы с инфраструктурой, но при этом можно найти просто роскошные места: огромные базы отдыха на первой линии моря, в которых заботятся об окружающей среде, чистят пляжи, завозят классный песок, ставят хорошие лежаки, организуют инфраструктуру с магазинами, кафе, барами, ресторанами вокруг отеля. И получается, что ты приезжаешь на курорт, где стоят еще с советских времен старые развалившиеся здания, разбитые остановки, пляжи, и здесь — шикарные отели с классным сервисом и услугами. Огромная проблема, что в Украине туризм не поддерживается в достаточной мере на государственном уровне. То есть государство, местные чиновники на региональном или областном уровне не развивают инфраструктуру, не делают курорты привлекательными в целом. Все отдано в руки частного бизнеса, который может что-то красивое делать только частично. В одном из эфиров украинского телеканала мы дискутировали с ответственными во власти за развитие туризма, мне сказали, что как раз сейчас этот вопрос находится на контроле. Есть надежда, что начнут что-то делать на государственном уровне, а не только точечно. Стоит отметить, что начинает развиваться внутренняя авиация, надеюсь, это продолжится. Если говорить об идеальном примере курорта в Украине, то это Буковель, где продумана вся инфраструктура, хороший сервис, возможность как бюджетного отдыха, так и класса люкс".

Орест Зуб, путешественник-блогер, посетил 126 стран:

"Перспектив развития Украины с туристической точки зрения очень много. Я считаю Украину классным направлением для city breaks — это такой вид туризма, когда на короткое время приезжаешь в города. Львов, Каменец-Подольский, Киев, Одесса — очень хороши для этого варианты. Также мне бы очень хотелось, если бы Украина развивалась в направлении кемпервенского туризма. Речь идет о поездках в домиках на колесах. В Украине есть, где развернуться, но под это надо готовить инфраструктуру".

Маша Себова, YouTube тревел-блогер:

"Очень развит городской туризм, у нас есть три кита — это Киев, Львов и Одесса. С точки зрения гостиничного бизнеса, кофейной и гастрокультуры они не только могут конкурировать со многими европейскими городами, а и превзойти их. Сложности все еще остаются с негородским туризмом. Конечно же, дороги. Хотя за последний год ситуация немного улучшилась. Та же трасса в Вилково теперь прекрасна. А вот в Николаевской области пока путешествовать на машине проблематично. Украина имеет огромный туристический потенциал. Но для развития пока не хватает двух моментов: инфраструктура и продвижение туристического бренда Украины".

Чем интересна Украина для туристов из-за рубежа

Как рассказала "Телеграфу" президент Ассоциации въездных туристических операторов Украины Мария Юхновец, главным туристическим треугольником Украины для международных туристов остается Киев-Львов-Одесса. Особой популярностью пользуются Карпаты, юг Украины, все более популярной становится Херсонщина и Запорожье. А вот туристическим магнитом номер один оказался Чернобыль, который даже в период пандемии был востребованным среди туристов-иностранцев.

По данным руководительницы Ассоциации, в нашу страну прибывают путешественники из Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Чехии, Польши, Испании, Венгрии, Словакии, Швеции, Швейцарии, а также из Китая, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Тайваня, Японии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, США, Канады, Индии, Израиля, Турции, Казахстана, Азербайджана. Сейчас же наблюдается так называемый "персидский бум", потому что в этом году жители стран Персидского залива увидели сверхмощную перспективу в Украине. Следствием этого стала отмена виз и внедрение прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Важным рынком в сегменте делового туризма остается Египет, несмотря на то, что получить украинскую визу довольно трудно.

Следует отметить, что 2020 год стал роковым для туристической отрасли, поэтому Украина пока еще не догнала "доковидные" показатели. Хотя и происходит восстановление отрасли, но мотивация к массовым путешествиям еще низкая.

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"Въездной туризм у нас развивается много лет, но не хватает понимания важности отрасли на уровне страны, определения ее как ключевой сферы экономики. Украина имеет сверхмощный туристический потенциал и все предпосылки для того, чтобы делать ставки именно на туризм. Это может принести огромные средства для государства, — отмечает Юхновец. — По данным Всемирной туристической организации, в 2019 году отрасль въездного туризма принесла Украине 1,4 млрд долларов США. А это в условиях, что этому туризму в нашей стране не уделяли должного внимания. Хотя ничто не имеет такого влияния на формирование положительного бренда и имиджа страны в мире, как въездной туризм".

Юхновец подчеркивает наличие двух главных проблем. Первая — продвижение. Ведь у многих иностранцев Украина ассоциируется с войной и опасностью, неразвитой страной Европы с точки зрения туризма. Вторая проблема — это условия. К некоторым региональным памятникам туристы не добираются из-за нехватки инфраструктуры.

"У нас относительно недавно появилось прямое авиасообщение между двумя главными туристическими городами — Львов и Одесса. Следует решать логистические проблемы сочетания городов, чтобы дать возможность формировать более широкие маршруты без траты большого количества времени на переезды. Сюда же — состояния дорог. И самое больное — состояние туристических объектов", — перечислила президент Ассоциации.

По словам Юхновец, некоторые положительные сдвиги есть — визовая либерализация, определенная помощь туристической отрасли в условиях пандемии. Сейчас туристические стейкхолдеры возлагают надежды на то, что положительный толчок даст государственный проект "Большая реставрация".

Перспективные направления

Как рассказала "Телеграфу" председатель Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськов, Украина является максимально перспективной и доступной для проведения международных деловых мероприятий: у нас достаточно ресурсов и мы полностью придерживаемся безопасных мер для путешествий во время пандемии. По ее словам, сейчас в Украине проводятся MICE события (с англ. — Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions — отрасль делового туризма), но не в том объеме, который мог бы быть, учитывая наши возможности. В статистическом отчете Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA за 2019 год Украина занимает лишь 38 место среди стран Европы, проведя 15 мероприятий. Но эти данные базируются лишь на информации членов ИССА. По результатам исследований ЕБРР, который разработал для нас Дорожную карту конкурентоспособности развития отрасли туризма, в сегменте делового туризма/MICE можно достичь быстрых результатов, особенно если взять за основу ориентацию на привлечение европейских клиентов.

В ДАРТ считают, что медицинский туризм в Украине развивается не так стремительно, как в других странах, однако сегодня это также одно из самых перспективных направлений.

"Мы понимаем, что многие иностранцев предпочитают украинский туризм, в частности из-за приятных цен (почти вдвое ниже стоимость, чем в европейских странах) и высокое качество оказания медицинских услуг. Так, в 2019 году с целью лечения Украину посетили почти 65 тыс. иностранцев. А с целью оздоровления Украину посетило вдвое больше туристов", — приводит данные Олеськов.

Например, только курорт Трускавец принял около 40 тыс. иностранцев, из которых более 40% — гости из Польши. А по прогнозам представителей украинского медицинского туризма, если бы не ситуация с пандемией COVID-19, в ближайшие несколько лет следовало бы ожидать его ежегодный рост в 10%.

В течение последних нескольких лет в Украине, как и в мире, набирает популярность эко- и зеленый туризм. Этот вид туризма стал едва ли не единственным, на которого пандемия Covid-19 повлияла положительным образом (в пределах внутренних путешествий). Отсутствие массовых скоплений людей, минимальный контакт с внешним миром, природа и чистый воздух приобрели актуальность при карантинных ограничениях и локдаунах в больших городах и агломерациях.

Как отметили в ГАРТ, Украина как самая большая страна Европы с большим количеством национальных природных парков, разноформатными климатическими зонами и богатой культурой в отдаленных, сельских регионах имеет одни из лучших условий для популяризации и развития экотуризма в Восточной Европе. В частности можно приехать и посмотреть на традиционные ремесла и даже попробовать себя в производстве сыров, ткачестве ковров, изготовлении керамической посуды или плетеных изделий. Кроме того, объясняют в агентстве, это шанс для успешного развития локальных общин, которые благодаря экотуризму смогут восстановить инфраструктуру и создать новые рабочие места.

В Украине на достаточно высоком уровне развивается гастрономический туризм. Развитию винного или энотуризма способствуют специально разработанные туристические маршруты. Кроме того, системное развитие гастрономических маршрутов стимулирует развитие сельских территорий и регионов в целом.

"Один из таких проектов — "Дорога вкуса и вина", который мы всячески поддерживаем. Этот проект открывает для туристов украинские регионы Бессарабию и Закарпатье, где процветает виноделие. Здесь речь идет не только о возможности продегустировать вино и ознакомиться с процессом производства. Винный туризм открывает путешественникам традиции и культуру нашей страны", — рассказала руководительница ГАРТ.

Проблемы

По мнению Олеськов, есть несколько основных проблем, которые нужно решить, чтобы Украина была конкурентоспособной туристической страной на международном рынке.

Во-первых, отсутствие или устарелость инфраструктуры.

"Пляжи на украинских курортах не должны напоминать китайский Шанхай с хаотической застройкой и бесчисленными рекламными вывесками. А дорога к горным курортам должна быть удобной, безопасной и не превратиться в еще один элемент экстрим-тура. Без восстановления дорожной и транспортной инфраструктуры невозможны удобные и безопасные путешествия", — говорит председатель ГАРТ, отмечая, что Агентство активно сотрудничает с Министерством инфраструктуры," Укрзализныцей "и" Укравтодором ", украинскими аэропортами для определения приоритетных направлений и конкретных шагов модернизации путей и оптимизации маршрутов в туристических регионах.

В частности, в результате такого сотрудничества и введения безвизового режима со странами Персидского или Арабского залива, в Украину сейчас ежедневно прилетает несколько сотен туристов из этого региона.

Во-вторых, уровень сферы обслуживания и качество предоставления туристических услуг.

"Стараемся это исправить: сотрудничаем с международными партнерами и активно перенимаем их опыт, — заверила Олеськов. — Например, Турция имеет важный опыт для нас в вопросе регулирования отрасли, в правилах работы, защите туриста. Понятно, что эта страна в туристическом секторе обогнала нас на десять лет, но мы не стоим на месте".

Еще одной важной преградой развития в ГАРТ называют неэффективное управление. Как заявила Олеськов на протяжении многих лет отрасль развивалась самостоятельно, без определения приоритетов и реальной поддержки со стороны государства, а законодательная база уже давно устарела и не соответствовала современным реалиям.

"Именно поэтому, как только заработало Агентство, мы начали активную работу над обновлением Закона Украины "О туризме". Наша цель — установить четкие, удобные, современные и понятные правила работы туристической отрасли, а это в свою очередь будет способствовать развитию туризма. Закон уже принят в первом чтении, сейчас специалисты Агентства вместе с народными депутатами и экспертами заканчивают обработку более тысячи поправок ко второму чтению, которое ожидаем в ближайший месяц", — подчеркнули в ГАРТ.

Отдельно надо сказать об отсутствии системного подхода и слабом использовании современных маркетинговых инструментов для продвижения туристических продуктов и отдельных дестинаций.

"Чтобы туристы ехали к нам, нужно дать им четкую и понятную информацию о наших туристических возможностях, показать страну и создать своеобразный вау-эффект. Поэтому Агентство уже запланировало несколько промо-кампаний на перспективных иностранных рынках и начало работу над созданием многоязычного Национального туристического портала Украине, где будет представлена вся нужная для путешественников информация об Украине и ее регионах", — рассказала Марьяна Олеськов.

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Туристическая Украина поражает и восхищает. Но, как выше отмечали наши спикеры, потенциал позволяет больше, нам еще есть куда расти, как в плане сервиса, так и с точки зрения инфраструктуры и популяризации туризма. Давайте развивать туристическую сторону Украины, ведь нам действительно есть что показать и своим гражданам, и гостям из других стран.