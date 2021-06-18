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Места силы в Украине: куда поехать и как подзарядиться энергией

Места силы в Украине: куда поехать и как подзарядиться энергией
13:23 Сегодня Телеграф

В Украине расположено множество так называемых мест силы, где человек может пополнить свой энергетический запас. Куда отправится в путешествие и как получить максимум "зарядки" в таких энергоисточниках? Ответ "Телеграф" узнал у физика, психолога и создателя проекта путешествий и тренингов "Места силы Украины" Игоря Титаренко.

Как рассказал эксперт, на уровне физики мир представляет из себя набор разных энергий.

"Мы имеем дело с разными волновыми пакетами в виде деревьев, домов, рек, озер… Попадая в дома у нас одно состояние, в лес – другое, к морю – третье. Есть архетипические состояния, похожие между собой, а есть места, в тех же домах или лесах, которые выделяются. Попадая в такие места человек испытывает измененное состояние сознания, выходящее за рамки архетипического восприятия", - рассказал Титаренко.

По его словам, обусловливается это спецификой рельефа, происходящими в этом месте культовыми событиями или же энергетическими потоками, например, поворотом реки. Такой поворот Днепр делает вблизи полуострова Трахтемиров, который называют духовным сердцем Украины. Выходы украинского щита на поверхность в местах разлома земной коры тоже меняют энергетику. Среди таких мест – Актовский (Николаевская область) и Букский (Черкасская область) каньоны, Гайдамакский яр около села Буша в Винницкой области, урочище "Каменное село" в Житомирской области, остров Хортица в Запорожье. Столица Украины Киев, по словам Титаренко, очень богата на такие энергетические точки. Самыми мощными местами силы эксперт называет Голосеевский лес, Китаев, Лысую гору, Свято-Пантелеймоновский собор.

"Очень мощными являются Трахтемиров, Холодный яр (оба – Черкасская область. – Авт.) – там находится одно из самых больших в Европе скифских городищ, а еще расположен Мотронинский монастырь. Конечно же, Каменная могила и Хортица (Запорожская область. – Авт.). Очень много мест силы в Карпатах. Я бы выделил Верховинский и Косовский районы. В частности, Коморы Довбуша, Писаный камень, Терношорская Лада, Сокильский хребет. Их много. Во Львове, например, есть Чотовые скалы с так называемым креслом мага. Также Буша (Винницкая область. – Авт.), Каменное село в Житомирской области", - перечислил путешественник.

Как отметил Титаренко, отправившись в такое путешествие человеку нужно ощущать себя здесь и сейчас. Перейти в такое состояние поможет нехитрый маневр: наблюдение за дыханием через кончик носа. Вы будете ощущать вдох и выдох крыльями носа. В первом случае воздух будет прохладным, во втором – теплым. Так, говорит Титаренко, перестроится ритм коры головного мозга, и человек начнет чувствовать свое тело.

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Психолог добавил, что в местах силы люди могут ощущать прилив тепла к стопам, некое давление вокруг головы или же восторженное состояние. Это говорит, по его словам, о потоках разных видов энергии.

"По моему субъективному опыту, с людьми в таких местах происходит нечто необычное. У них возвращается здоровье, начинают решатся проблемы, которые уже давно не могли прийти к этому. В каком-то смысле место силы перестраивает человека на другой горизонт реальности. Места силы – это определенные точки, где можно глубже окунуться в свою истинную природу", - добавил Титаренко.

Эксперт не рекомендует излишнее облагораживание в местах силы, к примеру, установку торговых ларьков или подведение воды. По его словам, это убивает такие энергетические уголки.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Украина, Путешествия, Энергия, Игорь Титаренко, места силы, места силы в Украине.
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