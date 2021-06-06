Куда можно будет поехать отдохнуть этим летом из Украины: озвучен список направлений

Для украинцев летом после введения "паспортов вакцинации" откроются такие страны как: Албания, Турция и Испания.
Об этом 6 июня в программе "Завтрака с 1 + 1" рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, 5 июня он уже договорился с главой МИДа Албании и в то же время уже ведется работа над путешествиями в Испанию. Также Кулеба уже договорился с главой МИДа Турции. Так, летом для украинцев в этих странах создадут благоприятные условия.
Примечательно, что с 4 июня для граждан Украины обновили правила въезда в Турцию, и теперь для того, чтобы попасть в страну нужно предоставить хотя бы один из документов:
При этом следует перевести текст документа на английский язык.
Для украинцев сейчас доступны ряд стран таких как: Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.
Напомним, что в Евросоюзе планируют вводить паспорта вакцинации со средины июня.