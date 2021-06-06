Куда можно будет поехать отдохнуть этим летом из Украины: озвучен список направлений

Для украинцев летом после введения "паспортов вакцинации" откроются такие страны как: Албания, Турция и Испания.

Об этом 6 июня в программе "Завтрака с 1 + 1" рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, 5 июня он уже договорился с главой МИДа Албании и в то же время уже ведется работа над путешествиями в Испанию. Также Кулеба уже договорился с главой МИДа Турции. Так, летом для украинцев в этих странах создадут благоприятные условия.

Примечательно, что с 4 июня для граждан Украины обновили правила въезда в Турцию, и теперь для того, чтобы попасть в страну нужно предоставить хотя бы один из документов:

негативный ПЦР-тест, который сделали не позднее чем за 72 часа,

экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов,

документ о вакцинации от "короны", которую провели не менее чем за 14 дней,

удостоверение, что человек переболел COVID- в течение последних 6 месяцев.

При этом следует перевести текст документа на английский язык.

Для украинцев сейчас доступны ряд стран таких как: Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.

Напомним, что в Евросоюзе планируют вводить паспорта вакцинации со средины июня.