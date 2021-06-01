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Стало известно, где за границей планируют отдыхать этим летом украинцы

Стало известно, где за границей планируют отдыхать этим летом украинцы
05:37 Сегодня Телеграф

В мае украинцы забронировали наибольшее количество авиабилетов за 2020 и 2021 годы, при этом самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция.

Об этом сообщает в понедельник, 31 мая, "Опендатабот" со ссылкой на Aviasales.

Самыми же популярными городами стали Стамбул, Анталия, Даламан (все три – Турция), Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Тиват (Черногория), Тирана (Албания).

Согласно имеющейся статистике, подавляющее большинство отпусков будет продолжаться от 9 до 10 дней.

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Цены на перелеты в Турцию и Черногорию снизились по сравнению с 2019 годом. Так, средняя стоимость перелета в Турцию в 2019г была 110 долларов США, сейчас – 88 (около 2,4 тыс. грн). В Черногорию в 2019 году можно было улететь за 206 долларов США, сейчас - за 116 (около 3,2 тыс. грн).

Стоимость других направлений существенно не изменилась: полететь на Кипр в 2019г можно было за 141 доллар, сейчас – 142 (около 3,9 тыс. грн); билет в Грузию стоил 84,82, сейчас - 85 долларов США (около 2,3 тыс. грн).

Минск тоже входил в топ направлений перелетов украинцев, однако с 26 мая авиасообщение между Украиной и Беларусью прекращено.

Как сообщалось, Испания с 7 июня открывает границы для туристов из стран, которые не входят в состав ЕС, однако с условием наличия прививки от коронавируса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Греция, Турция, Грузия, Отдых, Черногория, Авиабилеты, Популярные направления, отпуска.
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