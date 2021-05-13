Границы ЕС могут открыться для украинцев уже этим летом. Но не все так просто

Украинцы получат возможность поехать на отдых в Европу уже этим летом в случае введения COVID-сертификатов и их утверждения Евросоюзом.

Об этом 12 мая сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

По его словам, уже летом 2021 году для граждан Украины могут открыться границы Европы. Все это будет возможно при введении COVID-сертификатов.

Однако сперва украинские паспорта вакцинации нуждаются в признании Евросоюзом.

При этом в Минздраве не будут обязывать граждан делать данные сертификаты.

Коронавирусные сертификаты прививок будут выдавать через приложение "Дія", а документ можно будет получить на руки сразу после прохождения вакцинации.

Напомним, что ранее владелица турагенства назвала топ стран, который украинцы чаще всего выбирают для отдыха.