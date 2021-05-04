Евросоюз введет паспорта вакцинации уже через считанные недели: их смогут получить и украинцы

Европейский союз определился со сроками запуска так называемых "паспортов вакцинации".

Об этом рассказал премьер Италии Марио Драги во время конференции с министрами туризма стран "большой двадцатки", передает La Reppublica.

Он отметил, что итальянский "зеленый пропуск" начнет работать уже во второй половине мая, а общеевропейский - со второй половины июня.

Примечательно, что получить этот "зеленый пропуск" смогут и граждане из стран вне ЕС.

Драги указал, что если туристы смогут доказать, что они переболели "короной", вакцинированы или имеют на руках негативный тест, то благодаря итальянскому перевалу смогут поехать в другие страны без карантина.

Также он рассказал, что итальянское правительство намерено предложить помощь туристической отрасли.

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