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За 10 тысяч можно хорошо отдохнуть вдвоем: украинцам назвали лучшие направления для отпуска

За 10 тысяч можно хорошо отдохнуть вдвоем: украинцам назвали лучшие направления для отпуска
05:34 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Владелица турагенства Юлия Белоконь рассказала о топе стран, который украинцы чаще всего выбирают для отдыха.

Об этом она сообщила 3 мая в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24".

По ее словам туристы из Украины любят ездить в Турцию и Египет больше всего. Часть украинцев посещает экзотические страны и только небольшая часть проводят отпуск в Украине.

В Турции локдаун не распространяется на туризм, поэтому нужно будет носить маску. В то же время страна занижает цены из-за снижения числа туристов из РФ, поэтому по 10 тыс гривен вдвоем можно хорошо отдохнуть в бюджетном 4-х или 5-ти звездочном отеле.

По мнению эксперта кроме Турции также можно посетить Черногорию, Албанию и Египет.

Примечательно, что украинцы обычно организовывают отпуск сами, а в турагенства обращаются чаще всего для обслуживания больших групп.

Напомним, что ранее 29 апреля Верховная Рада сообщила о планах определить основы развития туризма в Украине и создать Единый туристический реестр.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Туризм, Отпуск.
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