Троица и День Конституции: как будут отдыхать украинцы в июне (инфографика)

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня из-за церковного праздника Троица и национального праздника - Дня Конституции.

День святой Троицы в 2021 году выпадает на воскресенье 20 июня, поэтому понедельник после праздника считается официальным выходным днем.

В понедельник, 28 июня, украинцы отмечают День Конституции. Этот день будет выходным днем.

В итоге украинцы будут отдыхать с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня. Всего в июне будет 20 рабочих и 10 выходных дней.

"Телеграф" делится с читателями календарем выходных и праздничных дней в июне 2021 года:

Ранее "Телеграф" писал, какие важные церковные праздники будут отмечаться украинцами в 2021 году.