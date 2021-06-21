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Туризм уже не приоритет: как отдых в оккупированном Крыму стал дороже Турции и ОАЭ

Туризм уже не приоритет: как отдых в оккупированном Крыму стал дороже Турции и ОАЭ
06:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В оккупированном Крыму стремительно растут цены на отдых для туристов и в России все чаще звучит возмущение по этому поводу. 

Об этом пишет OBOZREVATEL

Ситуацию для них усугубляет еще и запрет на полеты в Турцию и так и не открытые маршруты в Египет. Таким образом из популярных бюджетных направлений к морскому побережью для среднестатистического россиянина остаются Сочи и Крым, в которых решили воспользоваться ситуацией и повысили цены для туристов. 

В целом, пользователи рунета подсчитали, что отдых в оккупированном Крыму обойдется на 20-30% дороже, чем путевка в ОАЭ. 

Согласно данным туроператоров, отдых в 5-звездочном отеле в Крыму на 6 дней с завтраком может обойтись в 835 тысяч гривен, в то время, как в Турции те же 6 дней со "все включено" обойдутся от 20 до 40 тысяч. Такими ценами не могут похвастаться даже 4-звездочные отели в Крыму, они обойдутся в 40-43 тысячи грн, но только с завтраком, можно найти варианты из 37 тысяч, но уже без питания. 

"Причина в том, что если до 2014 года приоритетом на полуострове был туризм и все делалось через призму того - хорошо это для туризма или нет. То сейчас главный приоритет там - военный комплекс. И все делается только для него", - объяснил такую разницу в ценах экс-министр туризма Крыма, а ныне председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

Как сообщалось ранее, в некогда популярном детском лагере "Артек" произошла вспышка коронавируса

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Турция, Крым, Туризм.
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