Скачать
Понеділок, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість

Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи

Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
19:01 Сьогодні Телеграф Телеграф

Роботи Пікассо, Малевича, Шишкіна, Шевченка, Рєпіна і Маяковського – чи не останнє, що очікуєш побачити в звичайнісінькому українському селі. Пархомівський художній музей ім. П. Ф. Луньова – феномен, бо починався зі шкільного гуртка і масштабувався у справжню скарбницю мистецтва. "Телеграф" вирушив до Пархомівки, що на Харківщині, та дізнався, як у звичайному селі з’явився музей із творами відомих на весь світ митців і чому українцям (і не тільки) слід туди завітати.

Село Пархомівка Богодухівського району розташувалося за 106 кілометрів від Харкова. Музей, розміщений на двох поверхах будинку-"палаццо" ХVІІІ сторіччя, зустрічає з порога картинами – малюнками дітей, які тут займаються. І це не випадковість, адже саме діти, яких понад 60 років тому вміло організував учитель історії місцевої школи Панас Федорович Луньов, і творили історію цього музею.

Як шкільний гурток став музеєм із кількатисячним фондом

Педагог зібрав навколо себе учнів середніх і старших класів, заснувавши гурток "Юний історик". У шкільній кімнаті було відкрито невеличкий краєзнавчий музей, експонати для котрого – старовинні вишиванки, посуд чи фотографії – діти відшукали в домівках у жителів села та району. Учні самі проводили екскурсії, присвячуючи музейній роботі свій єдиний на той час вільний від навчання день.

Згодом музей "переїхав" в окреме приміщення та вже мав чотири кімнати. Ініціатива набирала темпів. Луньов приніс до музею експонати з особистої колекції, разом із дітьми почав їздити по музеях і галереях Радянського союзу, знайомитися з митцями.

"Панас Федорович вважав великим недоліком у шкільній освіті те, що мало уваги приділялося саме естетичному вихованню. Тож вирішив заповнити цю прогалину. Сільські діти відірвані від великих міст, не можуть побачити музеїв, виставок і театрів. Разом із учителем вони побували чи не в кожній республіці СРСР. Це неймовірна і насправді важка робота. Побачивши музейні колекції Харкова, Москви, Ленінграда діти були натхненні. Й виникла спільна ідея зробити у Пархомівці музей зі справжніми картинами", - розповідає Олена Семенченко, учениця Панаса Луньова, а нині – директорка Пархомівського музею.

Без соцмереж і TikTok діти достукалися до музейників і митців. Писали листи всім – художникам, музейним співробітникам, діячам культури. До слова, ці листи досі тут зберігаються. Першою відгукнулася Спілка художників Харкова, передавши шкільному музею 50 живописних і графічних робіт у 1955 році. Саме цей рік і вважається датою заснування Пархомівського художнього музею. А далі почали надходити експонати з усього музейного фонду Радянського союзу. Роботи на постійне збереження передавали, наприклад, Пушкінський музей образотворчого мистецтва, Музей Московського Кремля і Ленінградський Ермітаж. Зараз на етикетках до експонатів можна прочитати, звідки картина чи скульптура потрапила в колекцію Пархомівського музею.

Так шкільний гурток переріс у мистецтвознавчий клуб, який учні назвали "Райдуга".

"За допомогою прекрасного Панас Федорович виховував у дітях і добро, і любов, і ставлення до оточення та України. Він намагався не нав’язувати свого опанування того чи іншого напрямку мистецтва, а давав простір. Казав так: "Коли роздивляєтеся картину, не вивчайте її, а відчувайте серцем, прислухайтеся до своїх вражень". Це була не просто школа мистецтва, а школа життя", – згадує Олена Семенченко, яка вперше спробувала свої сили в ролі директорки музею ще будучи восьмикласницею.

Близько 30 років музей проіснував на громадських засадах. З часом перебирався у нову будівлю, де розташований досі, колекція росла, побільшало відвідувачів, тож силами дітей утримувати заклад стало важче. В 1986 році музей у Пархомівці стає автономним відділом Харківського художнього музею.

Від античної пластики та ікон до замальовок Маяковського і кераміки Пікассо

Музей налічує понад сім тисяч експонатів, але простір дозволяє демонструвати експозицію порядку однієї тисячі. У 12 залах зібрано чи не всі напрямки та епохи починаючи від іконопису ХVІІ-початку ХХ ст., етнографічних елементів декору та побуту ХVІІ-ХІХ ст. до мистецтва Давнього Єгипту та країн Сходу. Можна роздивитися як цікаву колекцію західноєвропейського та вітчизняного фарфору ХVІІІ-ХХ ст., так і яскраві роботи в техніці равеннської мозаїки Надії Леже, або ж плакати ХХ ст., серед яких – друковані аркуші періоду Першої світової війни.

В основному фонді музею декілька тисяч картин. На першому поверсі одна з візитівок – "Супрематизм 65", робота авангардиста Казимира Малевича, який свого часу жив у Пархомівці й писав, як виявилося, не лише чорні та не лише квадрати.

Поруч можна побачити ескізи костюмів, які Володимир Маяковський малював до своїх п’єс.

В іншому залі – варіація знаменитого "Голуба миру" імпресіоніста Пабло Пікассо, а поруч із "Голубом з гілкою маслини" розмістилася кераміка "Панно. Пориначі" та "Потрет Ф.-Ж. Кюрі".

Неочікувано "мешкають" в українському селі картина "Весна" французького імпресіоніста Каміля Піссаро, який товаришував із Моне, а також "Портрет дівчинки" голландського художника Фердинанда Боля, одного з найкращих учнів Рембрандта.

Широко представлені вітчизняні художники. Одна із помітних картин у колекції музею – "Дівчина, що пише" Іллі Рєпіна. Поруч – натурні замальовки Івана Шишкіна, гравюра "Хутір на Київщині" Тараса Шевченка, роботи Івана Айвазовського, Валентина Сєрова, Ісаака Левітана, Аполінарія Васнєцова та інших відомих митців.

Нині в музеї працює 18 співробітників. Кажуть, що люблять свою роботу, і раді, що в музей щодня приїжджають відвідувачі. Як розповіла директорка музею, якось до них завітали гості з Італії та Голландії. Виявилося, що туристичні путівники по Україні, видані в тих країнах, запрошують подивитися музей в Пархомівці.

"Ми дійсно були здивовані, бо навіть в Україні не всі знають про існування нашого унікального музею", - зазначає Олена Семенченко.

Проблеми та плани

Ще за радянських часів музей стикався із перепонами, зокрема, через експонати-ікони та оголену натуру. Нині теж не обходиться без проблемних моментів. По-перше, до Пархомівки існує замало рейсів. Наразі курсує прохідний автобус із Харкова, 1-2 рази на день. В музеї кажуть, що було би зручно додати маршрутку до селища Краснокутськ, а там вже до Харкова та інших міст добратися простіше. Зазначимо, що в музей можна приїздити власним транспортом, або в складі екскурсії, які організовують туристичні агентства в різних регіонах України.

По-друге, музей мріє про додатковий простір, бо коли проходить виставка (а їх буває 18-20 на рік) доводиться звільняти для неї місце і знімати постійну експозицію.

По-третє, не завадить ремонт. Зокрема дах будівлі, за словами співробітників, "аж кричить" та жодного разу не перекривався. Наслідки підтікання уже видніються на стелі одного з коридорів.

Але є й гарні новини. Новий друг музею, український політолог Микола Давидюк побував у Пархомівці та був настільки вражений, що зайнявся популяризацією місцевої пам’ятки. За його ініціативи скоро тут з’явиться аудіогід. Українську версію озвучує письменник Сергій Жадан, англійську – співачка Аліна Паш. Очікується поповнення колекції музею роботами сучасних українських митців. Нещодавно Пархомівський музей отримав до свого фонду роботу метра сучасного українського живопису Івана Марчука з циклу "Виходять мрії з берегів".

"Люди приїжджають до нас за новими враженнями, - резюмує директорка Олена Семенченко. - Відвідувачі одного разу так цікаво сказали: "Коли їдеш до Лувру, то ти розумієш, що ти там побачиш. Коли їдеш у Пархомівку – враження неочікувані".

І, дійсно, музей вражає якоюсь затишною атмосферою і неймовірною історією народження, різноплановістю напрямків і епох на всякий смак і колір, тож кожен тут може віднайти близьке і цікаве.

Фото: Ян Доброносов

Місця сили в Україні: куди поїхати і як підзарядитися енергією

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 54

Все по темі:

Музей, Пикассо, Казимир Малевич, Харківська область, Пархомівський художній музей, Пархомівка, Панас Луньов.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У NASA зізналися, де насправді можуть ховатися інопланетні істоти
02 Ще одна смерть: після розхваленої вакцини проти коронавірусу помер молодий чоловік
03 Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили
04 Перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду
05 Що ж таке криза середнього віку і як з нею впоратися?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
Кандидатка у канцлери Німеччини &quot;№1&quot; потрапила в расистський скандал: подробиці
Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ &quot;накрила&quot; проросійську ботоферму на Заході України
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся