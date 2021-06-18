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Місця сили в Україні: куди поїхати і як підзарядитися енергією

Місця сили в Україні: куди поїхати і як підзарядитися енергією
Оновлено 13:40 Сьогодні Телеграф

В Україні розташовано безліч так званих місць сили, де людина може поповнити свій енергетичний запас. Куди відправиться в подорож і як отримати максимум "зарядки" в таких енергоджерелах? Відповідь "Телеграф" дізнався у фізика, психолога і засновника проекту подорожей і тренінгів "Місця сили України" Ігоря Титаренко.

Як розповів експерт, на рівні фізики світ являє собою набір різних енергій.

"Ми маємо справу з різними хвильовими пакетами у вигляді дерев, будинків, річок, озер... Потрапляючи в будинок у нас один стан, в ліс - інший, до моря - третій. Є архетипічні стани, схожі між собою, а є місця, в тих ж будинках або лісах, які виділяються. Потрапляючи в такі місця людина відчуває змінений стан свідомості, який виходить за рамки архетипового сприйняття", - розповів Титаренко.

 

За його словами, обумовлюється це специфікою рельєфу, культовими подіями, що відбувалися в цьому місці, або ж енергетичними потоками, наприклад, поворотом річки. Такий поворот Дніпро робить поблизу півострова Трахтемирів, який називають духовним серцем України. Виходи українського щита на поверхню в місцях розлому земної кори теж змінюють енергетику. Серед таких місць - Актовський (Миколаївська область) і Буцький (Черкаська область) каньйони, Гайдамацький яр біля села Буша у Вінницькій області, урочище "Кам'яне село" в Житомирській області, острів Хортиця в Запоріжжі. Столиця України Київ, за словами Титаренка, дуже багата на такі енергетичні точки. Найпотужнішими місцями сили експерт називає Голосіївський ліс, Китаєв, Лису гору, Свято-Пантелеймонівський собор.

 

"Дуже потужними є Трахтемирів, Холодний яр (обидва - Черкаська область. - Авт.) - там знаходиться одне з найбільших в Європі скіфських городищ, а ще розташований Мотронинський монастир. Звичайно ж, Кам'яна могила і Хортиця (Запорізька область. - Авт. ). Дуже багато місць сили в Карпатах. Я б виділив Верховинський і Косівський райони. Зокрема Комори Довбуша, Писаний камінь, Терношорська Лада, Сокільський хребет. Їх багато. У Львові, наприклад, є Чотові скелі з так званим кріслом мага. Також Буша (Вінницька область. - Авт.), Кам'яне село в Житомирській області", - перерахував мандрівник.

Як зазначив Титаренко, відправившись в таку подорож людині потрібно відчувати себе тут і зараз. Перейти в такий стан допоможе нехитрий маневр: спостереження за диханням через кінчик носа. Ви будете відчувати вдих і видих крилами носа. У першому випадку повітря буде прохолодним, у другому - теплим. Так, каже Титаренко, перебудується ритм кори головного мозку, і людина почне відчувати своє тіло.

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Психолог додав, що в місцях сили люди можуть відчувати прилив тепла до ніг, якийсь тиск навколо голови або ж захоплений стан. Це говорить, за його словами, про потоки різних видів енергії.

"За моїм суб'єктивним досвідом, з людьми в таких місцях відбувається щось незвичайне. У них повертається здоров'я, починають вирішатися проблеми, які вже давно не могли прийти до цього. У якомусь сенсі місце сили перебудовує людину на інший горизонт реальності. Місця сили - це певні точки, де можна глибше зануритися в свою істинну природу ", - додав Титаренко.

 

Експерт не рекомендує зайве облагороджування в місцях сили, наприклад, установку торгових кіосків або підведення води. За його словами, це вбиває такі енергетичні куточки.

Раніше "Телеграф" писав, куди можна буде поїхати відпочити цього літа з України: озвучено список напрямків.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Энергия, Україна, Подорожі, Ігор Титаренко, місця сили, місця сили в Україні.
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