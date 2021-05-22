Скачать
Субота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн

Трійця і День Конституції: як будуть відпочивати українці в червні (інфографіка)

Трійця і День Конституції: як будуть відпочивати українці в червні (інфографіка)
06:31 Сьогодні Телеграф

У червні українці отримають два додаткових вихідних дня через церковне свято Трійці та національне свято - Дня Конституції.

День святої Трійці в 2021 році випадає на неділю 20 червня, тому понеділок після свята вважається офіційним вихідним днем.

У понеділок, 28 червня, українці відзначають День Конституції. Цей день буде вихідним днем.

У підсумку українці будуть відпочивати з 19 по 21 червня і з 26 по 28 червня. Всього в червні буде 20 робочих і 10 вихідних днів.

"Телеграф" ділиться з читачами календарем вихідних і святкових днів у червні 2021 року:

Раніше "Телеграф" писав, які важливі церковні свята будуть відзначатися українцями в 2021 році.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

Все по темі:

Свята, Вихідні, Календарі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Життя на Марс занесено з Землі: чи можливо це?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зате в &quot;рідній гавані&quot;: в Севастополі важливий міський перевізник виявився по вуха в боргах
Зате в "рідній гавані": в Севастополі важливий міський перевізник виявився по вуха в боргах
Трагедія в Ростовській області: 10 робітників смертельно отруїлися газом під час роботи в колекторі
Трагедія в Ростовській області: 10 робітників смертельно отруїлися газом під час роботи в колекторі
Трійця і День Конституції: як будуть відпочивати українці в червні (інфографіка)
Трійця і День Конституції: як будуть відпочивати українці в червні (інфографіка)
День Миколи Чудотворця 2021: народні прикмети і заборони
День Миколи Чудотворця 2021: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся