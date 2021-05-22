Трійця і День Конституції: як будуть відпочивати українці в червні (інфографіка)

У червні українці отримають два додаткових вихідних дня через церковне свято Трійці та національне свято - Дня Конституції.

День святої Трійці в 2021 році випадає на неділю 20 червня, тому понеділок після свята вважається офіційним вихідним днем.

У понеділок, 28 червня, українці відзначають День Конституції. Цей день буде вихідним днем.

У підсумку українці будуть відпочивати з 19 по 21 червня і з 26 по 28 червня. Всього в червні буде 20 робочих і 10 вихідних днів.

"Телеграф" ділиться з читачами календарем вихідних і святкових днів у червні 2021 року:

Раніше "Телеграф" писав, які важливі церковні свята будуть відзначатися українцями в 2021 році.