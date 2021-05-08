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Календар найважливіших церковних свят на найближчий час: дати, про які потрібно знати (інфографіка)

Календар найважливіших церковних свят на найближчий час: дати, про які потрібно знати (інфографіка)
06:27 Сьогодні Телеграф

На календарі вже травень, пройшла Пасха, але на цьому церковні свята не закінчуються. Попереду ще Вознесіння і Трійця.

Тому, щоб Ви не пропустили жодну з цих важливих дат, "Телеграф" склав календар важливих свят, які випадають на травень, червень і липень 2021 року.

У перший вівторок після Пасхального тижня припадає свято - Радониця. У 2021 році ця 11 травня. Це день радості про Воскресіння Христове і день поминання покійних. У цей день віряни відвідують могили своїх померлих родичів і моляться за них в церкві.

У 40-й день після Великодня відзначається Вознесіння Господнє. У 2021 році цей свято випало на 10 червня. Вознесіння - це свято, яке присвячено сходження Ісуса на небо і завершення його земного служіння.

Ще один з головних свят для християн - це День Святої Трійці, який в 2021 році випадає на 20 червня. У цей день згадують і прославляють зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків.

А з 28 червня 2021 року розпочинається Петрів піст, кінець якого завжди доводиться на 11 липня. Його тривалість залежить від дати святкування Великодня. Цей піст готує християн до дня пам'яті святих апостолів Петра і Павла.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 77

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Свято, Вознесіння, Трійця.
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