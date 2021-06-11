Наше время удовольствий еще не пришло: сколько украинцы тратят на отдых, сравнительно с жителями Запада

Большинство украинцев практически не тратят деньги на отдых и путешествия, тогда как европейцы и американцы выделяют на эти цели до десятой части своих сбережений.

Об это свидетельствуют данные Госстата Украины, собранные "Телеграфом" в общей инфографике расходов украинцев.

Так, категория расходов на отдых и культуру отнимает у украинцев всего 1,5%, из них на оплату туристических услуг уходит 0. Этот "ноль" означает, что на путешествия украинцы тратят менее 0,05% расходов.

Неудивительно, что по сравнению с путешественниками из других стран среднестатистический украинский турист выглядит достаточно скромно, чтобы не сказать бедно. Для сравнения: европейцы и американцы тратят в категории "отдых и культура" около 9% своих доходов.

В целом же прослеживается прямая зависимость: чем благополучнее страна, тем выше расходы ее граждан на удовольствия. И, видимо, наше время для удовольствий еще не пришло.

Больше читайте в материале "Телеграфа": "Половина – на еду и другие неприятные сюрпризы: куда уходят зарплаты украинцев (инфографика)"