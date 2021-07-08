Искусственный интеллект научили троллить отлынивающих от работы политиков (видео)

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Четверг, 08.07.2021
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11:01 Сегодня Телеграф

Бельгиец Дрис Депоортер запустил программу по отслеживанию того, сколько времени члены правительства проводят в своих смартфонах во время заседаний, и троллит их в "Твиттере".

Об этом сообщает издание Metro.

Программное обеспечение использует распознавание изображений и сканирует телефоны после начала прямой трансляции заседания на YouTube. А далее искусственный интеллект определяет, какой политик и как долго сидит в телефоне вместо того, чтобы заниматься своим делом.

Интересно, что на этом Депоортер не остановился. Мужчина создал автоматическую учетную запись в "Твиттере" и публично критикует членов правительства за то, что те отвлекаются на телефон.

Впрочем, идею бельгийца поддержали не все. Некоторые раскритиковали Дриса за то, что его посты вводят людей в заблуждение, и усомнились в законности программы. Впрочем, большинство все же хвалят креативщика и верят, что с интернет-надзором правительство Бельгии будет работать более продуктивно.

 

 

Напомним, полиция Винницкой области впервые в Украине внедряет в работу проект "Vezha", который благодаря искусственному интеллекту позволит распознавать номера автомобилей и лица граждан. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 194

Все по теме:

Бельгия, Твиттер, Смартфоны, Политики, Программа, Искусственный интеллект, Троллинг.
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