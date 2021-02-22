Распознает лица и номерные знаки: полиция Винницы "вооружилась" искусственным интеллектом (фото, видео)

Полиция Винницкой области впервые в Украине внедряет в работу проект "Vezha", который благодаря искусственному интеллекту позволит распознавать номера автомобилей и лица граждан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Инициатива имеет цель консолидировать усилия на сотрудничестве в области предупреждения и недопущения нарушений публичной безопасности и порядка, повышения эффективности противодействия преступности и защиты прав граждан путем внедрения системы "Vezha" на основе искусственного интеллекта и нейросетей в работу ситуационного центра ГУНП и подразделений винницкой полиции", - сказано в сообщении.

Система, разработанная компанией "Incoresoft Украина", используется в странах ЕС и ОАЭ, позволяет распознавать объекты, номерные знаки автомобилей и лица людей благодаря технологии искусственного интеллекта.

Отмечается, что это в "сотни раз" ускорит процесс получения, обработки и хранения данных, которыми пользуется полицейский.

Как сообщалось ранее, СБУ задержала в Харькове агента российской военной разведки, который выполнял задание получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ".