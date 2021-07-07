Айти или менеджмент: рейтинг самых оплачиваемых и востребованных профессий в Украине

Работники IT-сферы в Украине получают больше других, но менеджеры по продажам более востребованы.

По данным сайта "work.ua", именно айтишники занимают топ-10 мест с самыми высокими зарплатами в Украине начиная от 30 и заканчивая 77 тыс. грн. Что касается менеджеров, их зарплаты, в основном, варьируются в промежутке от 10 до 20 тыс. гривень.

Так, в IT-сфере, можно отметить что тот же С++ разработчик или тимлидер получает в районе 56-62 тыс. грн. И как раз эти, а также подобные должности, востребованы у работодателей.

Вместе с тем, в топ-3 поисковых запросов входят вакансии на должности продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, администраторов, директоров, поваров.

Из этого разреза специалистов по размеру зарплаты лидирует директор - на этой должности можно получить 20 тыс. грн.

Если же говорить о размере оплаты труда в региональном разрезе, то наибольшие средние зарплаты предлагают в Донецкой области - 14,5 тыс. грн. Меньше всего в среднем зарабатывают в Черновицкой и Волынской областях - там оплата труда составляет меньше 11 тыс. грн в месяц.

Напомним, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн.