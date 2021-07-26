Пользователям "Дії" предложили 1 миллион гривен: как заработать на приложении

В Министерстве цифровой трансформации объявили о втором этапе так называемого багбаунти или взлома "Дії".
Если пользователь найдет слабое место приложения, ему заплатят 1 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства в "Фейсбуке".
Известно, что в рамках этого этапа будет тестироваться функция "Дія.Підпис". Все желающие, независимо от опыта, квалификации и специализации, могут искать баги (уязвимости) приложения, и за каждую найденную ошибку получат немалые деньги.
Все подробности багбаунти 27 июля обещает лично озвучить министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ранее мы сообщали, что люди, получившие две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить сертификат вакцинации через приложение "Дія".
Также напомним, что команда Минцифры представила масштабное обновление приложения "Дія", в котором появилось более десятка новых электронных услуг.