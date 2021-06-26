Сертификаты вакцинации будут доступны в приложении "Дія": когда это произойдет и как они будут работать

В Украине в следующем месяце люди, получившие две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить сертификат вакцинации через приложение "Дія".

Об этом рассказал замглавы Минздрава Ярослав Кучер в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, он накануне получил вторую дозу вакцины и протестировал получение международного сертификата в различных местах. Кучер отметил, что работает это "неплохо".

Приложение "Дія", говорит Кучер, будет подключено к системе E-Health. Если понадобится выехать за границу, то через приложение достаточно будет получить QR-код и показать его пограничнику.

На первом этапе система работает для вакцинированных граждан, но затем ее функционал позволит показать, что человек уже переболел COVID-19.

Кучер отмечает, что система точно будет работать в странах ЕС, с остальными, например Израиль и США, пока ведутся переговоры. Больше деталей о работе системы он пообещал предоставить во вторник.

Как сообщалось ранее, Украина вводит дополнительные ограничения на въезд граждан стран, в которых зафиксированы вспышки коронавируса штамма "Дельта".

Тем не менее, известно, что эта разновидность SARS-CoV-2 уже была обнаружена в Украине.