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Сертификаты вакцинации будут доступны в приложении "Дія": когда это произойдет и как они будут работать

Сертификаты вакцинации будут доступны в приложении "Дія": когда это произойдет и как они будут работать
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф

В Украине в следующем месяце люди, получившие две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить сертификат вакцинации через приложение "Дія". 

Об этом рассказал замглавы Минздрава Ярослав Кучер в эфире телеканала "Украина 24". 

По его словам, он накануне получил вторую дозу вакцины и протестировал получение международного сертификата в различных местах. Кучер отметил, что работает это "неплохо". 

Приложение "Дія", говорит Кучер, будет подключено к системе E-Health. Если понадобится выехать за границу, то через приложение достаточно будет получить QR-код и показать его пограничнику. 

На первом этапе система работает для вакцинированных граждан, но затем ее функционал позволит показать, что человек уже переболел COVID-19. 

Кучер отмечает, что система точно будет работать в странах ЕС, с остальными, например Израиль и США, пока ведутся переговоры. Больше деталей о работе системы он пообещал предоставить во вторник. 

Как сообщалось ранее, Украина вводит дополнительные ограничения на въезд граждан стран, в которых зафиксированы вспышки коронавируса штамма "Дельта".  

Тем не менее, известно, что эта разновидность SARS-CoV-2 уже была обнаружена в Украине

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, ДИЯ, Covid-19, Ярослав Кучер.
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