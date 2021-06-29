Зеленский ввел в Украине "налог на Google": кого он коснется

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который внесет изменения в Налоговый кодекс и заставит зарубежные IT- компании платить налог на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В первую очередь изменение в законодательстве коснется крупных компаний, которые не являются резидентами Украины – компании Google, мессенджера Viber, соцсети Facebook и Instagram, стримингового сервиса Netflix, видеохостинга YouTube и других компаний с большим оборотом.

Подобные крупные компании, которые дают возможность украинцам получать услуги в сети, должны будут регистрироваться как плательщики НДС. Это необходимо, если совокупная сумма от электронных услуг превысит 1 млн грн в год. Отчетность будет вестись на английском или украинском языках в электронной форме.

Стоит отметить, что НДС не коснется образовательных услуг через Интернет, если его используют как средство коммуникации учителя и ученика. Также не обложат налогом доступ к ресурсам, которые аккумулируют знания по различным направлениям - информационные, научные и учебные. Сюда относятся специальности по которым готовят специалистов ВУЗы. Важное условие – для их предоставления не требуется участие человека.

В ОПУ отмечают, что этот закон дает возможность увеличить приток средств в бюджет страны. Подобные инициативы уже вводили в ряде государства, среди которых Австралия, Казахстан, Белорусь, Франция и ряд других стран Европы. В Соединенных Штатах сумма налога варьируется от региона к региону. Реакция компаний на подобное нововведение в других государствах была разной. Так, в Великобритании Google ввела дополнительную плату за рекламу.

Иностранный опыт был одним из аргументов депутатов во время подачи законопроекта.

Как сообщалось ранее, обычный пользователь этих сервисов или мессенджеров ничего платить не будет. Дополнительно, с начала 2022 года отменят НДС уже для отечественных компаний при оплате услуг по созданию и распространению рекламы в других странах.