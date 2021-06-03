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Рада дала "зеленый свет" "налогу на Google" в Украине: что это значит и кого коснется

Рада дала "зеленый свет" "налогу на Google" в Украине: что это значит и кого коснется
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф

Верховная Рада Украины одобрила законопроект № 4184 – так называемый "налог на Google", который поддержали 283 из 450 депутатов. Он предполагает обложение налогом на добавленную стоимость (НДС) иностранные IT-компании, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, новые нормы затронут IT-компании, которые не имеют статуса резидента Украины и ранее были освобождены от уплаты НДС, как, например, Google, Facebook, Netflix и другие.

Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС Нововведение обойдет стороной простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.

Отметим, так называемый "налог на Google" уже действует более чем в 60 странах по всему миру. Например, во Франции "налог на Google" имеет название GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) и взыскивается с компаний по ставке 3% от дохода, в Великобритании этот налог взимается по ставке 2% от дохода.

Подробнее о том, какой риск несет Украине "налог на Google", читайте в материале "Телеграфа": "Налог на Google": какой риск несет Украине взымание НДС с мировых IT-гигантов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Украина, НДС, Налог на Google.
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