В Минобразования сообщили, сколько абитуриентов создали электронные кабинеты для поступления

Электронные кабинеты для поступления в ВУЗы, колледжи и техникумы за первые дни работы сервиса создали более 92 тысяч электронных кабинетов.

Об этом сообщает сайт Министерства образования.

Соотношение по видам активации э-кабинета распределились так:

87 243 - на основе полного среднего образования;

4 715 - на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра;

146 - на основе диплома бакалавра, специалиста или магистра.

Регистрация электронных кабинетов началась с 1 июля. На сайте Министерства отмечают, что активировать кабинет необходимо в течение часа, иначе регистрацию придется начинать сначала.

В электронный кабинет абитуриенты загружают сертификаты ВНО (внешнего независимого оценивания) и аттестат о полном среднем образовании. Прием заявлений длится с 14 по 23 июля.

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