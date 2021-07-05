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В Минобразования сообщили, сколько абитуриентов создали электронные кабинеты для поступления

В Минобразования сообщили, сколько абитуриентов создали электронные кабинеты для поступления
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф

Электронные кабинеты для поступления в ВУЗы, колледжи и техникумы за первые дни работы сервиса создали более 92 тысяч электронных кабинетов. 

Об этом сообщает сайт Министерства образования.

Соотношение по видам активации э-кабинета распределились так:

87 243 - на основе полного среднего образования;

4 715 - на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра;

146 - на основе диплома бакалавра, специалиста или магистра. 

Регистрация электронных кабинетов началась с 1 июля. На сайте Министерства отмечают, что активировать кабинет необходимо в течение часа, иначе регистрацию придется начинать сначала. 

В электронный кабинет абитуриенты загружают сертификаты ВНО (внешнего независимого оценивания) и аттестат о полном среднем образовании. Прием заявлений длится с 14 по 23 июля. 

Ранее "Телеграф" писал, что студентам-контрактникам в этом году придется заплатить за учебу больше. 

Учеба в вузах Украины в этом году подорожала в среднем на 10% - инфографика

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Абитуриенты, Министерство образования, Электронный кабинет.
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