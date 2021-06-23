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Учеба в вузах Украины в этом году подорожала в среднем на 10% - инфографика

Учеба в вузах Украины в этом году подорожала в среднем на 10% - инфографика
00:36 Сегодня Телеграф

Стоимость обучения в украинских университетах в текущем году возросла в среднем на 10%. При этом дороже получать высшее образование в столичных учебных заведениях, а также на наиболее популярных профессиях.

"Телеграф" по материалам "ТСН.ua" собрал информацию о стоимости обучения в 10 популярнейших вузах страны и самых популярных направлениях в удобную инфографику:

Инфографика

Это же мина замедленного действия: в Украине бьют тревогу из-за результатов ВНО

Как сообщалось, 17 июня Верховная Рада приняла закон о статусе национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом, позволяющий вузам передавать неиспользуемое имущество другим образовательным и научным учреждениям, а также приватизации такого имущества.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 116

Все по теме:

вуз, Обучение, Контракт, Стоимость, Инфографика.
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