Учеба в вузах Украины в этом году подорожала в среднем на 10% - инфографика

Стоимость обучения в украинских университетах в текущем году возросла в среднем на 10%. При этом дороже получать высшее образование в столичных учебных заведениях, а также на наиболее популярных профессиях.

"Телеграф" по материалам "ТСН.ua" собрал информацию о стоимости обучения в 10 популярнейших вузах страны и самых популярных направлениях в удобную инфографику:

Как сообщалось, 17 июня Верховная Рада приняла закон о статусе национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом, позволяющий вузам передавать неиспользуемое имущество другим образовательным и научным учреждениям, а также приватизации такого имущества.