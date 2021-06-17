Рада разрешила вузам передавать и приватизировать "неиспользуемое имущество": подробности

Верховная Рада в четверг, 17 июня, приняла закон о статусе национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом, позволяющий вузам передавать неиспользуемое имущество другим образовательным и научным учреждениям, а также приватизации такого имущества.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента в своем Telegram-аккаунте.

За соответствующий законопроект №4486 проголосовали 290 народных депутатов.

"Закон упорядочивает использование имущества государственными и коммунальными учебными заведениями - ежегодный учет и отчетность органа управления, возможность передачи имущества другому заведению, а в случае неиспользования в течение 3 лет возможность приватизации такого имущества", - говорится в сообщении.

Как пояснила глава подкомитета по вопросам образования, нардеп Юлия Гришина, теперь имущество вузов государственной и коммунальной формы собственности (в том числе национальных), которое не используется, можно передавать другим образовательным и научным учреждениям.

"Такая возможность была заблокирована указом президента 1995 года. Мы убрали это ограничение, приняв во втором чтении законопроект №4486. Это сделает управление учебными заведениями и госимуществом более эффективным", - написала она в своем аккаунте в Telegram.

Как сообщалось, 16 июня 10 нардепов фракции партии "Голос" заявили о расколе во фракции. Вместо этого они создадут новое объединение "Справедливость", одновременно оставаясь в составе фракции.

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