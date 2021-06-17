Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Северная Македония: стартовые составы на матч Евро-2020
Украина - Северная Македония: стартовые составы на матч Евро-2020
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)

Рада разрешила вузам передавать и приватизировать "неиспользуемое имущество": подробности

Рада разрешила вузам передавать и приватизировать "неиспользуемое имущество": подробности
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф

Верховная Рада в четверг, 17 июня, приняла закон о статусе национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом, позволяющий вузам передавать неиспользуемое имущество другим образовательным и научным учреждениям, а также приватизации такого имущества.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента в своем Telegram-аккаунте.

За соответствующий законопроект №4486 проголосовали 290 народных депутатов.

Рада_закон

"Закон упорядочивает использование имущества государственными и коммунальными учебными заведениями - ежегодный учет и отчетность органа управления, возможность передачи имущества другому заведению, а в случае неиспользования в течение 3 лет возможность приватизации такого имущества", - говорится в сообщении.

Как пояснила глава подкомитета по вопросам образования, нардеп Юлия Гришина, теперь имущество вузов государственной и коммунальной формы собственности (в том числе национальных), которое не используется, можно передавать другим образовательным и научным учреждениям.

"Такая возможность была заблокирована указом президента 1995 года. Мы убрали это ограничение, приняв во втором чтении законопроект №4486. Это сделает управление учебными заведениями и госимуществом более эффективным", - написала она в своем аккаунте в Telegram.

Как сообщалось, 16 июня 10 нардепов фракции партии "Голос" заявили о расколе во фракции. Вместо этого они создадут новое объединение "Справедливость", одновременно оставаясь в составе фракции.

Что будет дальше с "Голосом" в целом и его частями по прогнозам экспертов, читайте в материале "Телеграфа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 216

Все по теме:

Верховная Рада, Приватизация, вуз, Закон, Имущество, Передача.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть сигналы для Украины: сеть обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
02 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
03 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неизвестный &quot;минёр&quot; парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Неизвестный "минёр" парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
&quot;Ничего умнее не придумали&quot;: оккупанты Крыма &quot;пояснили&quot; конфуз с Аксеновым в Крыму (видео)
"Ничего умнее не придумали": оккупанты Крыма "пояснили" конфуз с Аксеновым в Крыму (видео)
&quot;Сереженька, отец троих детей&quot;: Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
"Сереженька, отец троих детей": Леся Никитюк показала видео, где ее целует Притула
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь