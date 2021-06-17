Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола

В среду, 16 июня, 10 нардепов партии "Голос" заявили о расколе во фракции. Вместо этого они создадут новое объединение "Справедливость", одновременно оставаясь в составе былой фракции. Что будет дальше с "Голосом" в целом и его частями, в частности? В какие проекты могут уйти представители данной политсилы, не имеющей, согласно последней социологии, шансов пройти в Раду следующего созыва?

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко категоричен: "Партии "Голос" – конец, она уже не запоет. Сама по себе база под "Голос" – либеральная. Избиратель в этой электоральной группе достаточно привередливый, разумный. И второй раз на те же грабли не наступит. Плюс – часть электората была ориентирована на фронтмена – Вакарчука. Он покинул партию и Раду. "Голос" штормило и до того, а после – он не вылезает из скандалов. При этом партия не продвигает свою повестку дня. Их избиратель – либерал, она за рыночные отношения. И он разочарован тем, какие ноты в Раде берет "Голос".

Эксперт уверен, что как команды "Голоса" нет и уже не будет. Ни тех, кто откололся, ни тех, кто себя считает себя "правоверными".

"Отдельно стоят так называемые "соросята", группа Юрчишина, условные грантоеды, более ориентированные на американское посольство и гражданское общество, пришедшие из антикоррупционных, юридически-правовых проектов. А есть люди Пинчука, которые только пытаются показать себя демократами, но подрабатывают на Пинчука (условно говоря, хотят иметь какой-то гешефт от политики). Но и тем, и другим – всё", – убежден Бобыренко.

По его мнению, не исключено, что часть "голосят" попытается стать частью проекта шоумена Притулы, который недавно покинул "Голос", но намекнул, что не уходит из политики. И может начать строить новую политсилу.

"Но это при условии, что найдется серьезный донор. А донор – это не только тот, кто дает деньги, но кто и предоставляет площадки, где можно сидеть и умничать. То есть, надо будет идти на каналы Пинчука, Ахметова, Коломойского, Порошенко. Но нужно будет играть уже по их правилам", – подчеркивает аналитик.

Он акцентирует, что ниша чистых либералов – это примерно 8-10%. И тут есть за что побороться.

"Это люди, которые понимают в рыночной экономике, выступают за меньшее влияние государства на все сферы нашей жизни. Таких людей воротит от повестки дня, которую сейчас проповедует та же "Евросолидарность", ударившаяся в популизм а-ля Тимошенко (тарифы и так далее). И эту нишу вполне мог бы занять новый политпроект под руководством Притулы. Он интересуется политикой, к тому же говорит куда лучше, чем Вакарчук или тот же Зеленский. В отличие от Зеленского, Притула сам писал шутки для своих шоу, а Владимир Александрович всегда работал по чужим сценариям. Но если Притула идет с Юрчишиным – им всё равно надо делать ребрендинг, – уверен Виктор Бобыренко. – Под брендом "Голос" они уже не пройдут. Возможно, объединяться с каким-то еще проектом. Там же электоральную планку подпирают Гройсман со своей "Украинской стратегией". Не исключено, что кто-то попробует электорально воскресить Яценюка и его "Народный фронт". То есть, конкретно Притула или конкретно Юрчишин могут всплыть в каком-то проекте. Но проект "Голос" уже не воскресить".

Что касается группы Рудык-Железняк, против которой выступила группа Юрчишина, то она, по мнению аналитика, досидит эту парламентскую каденцию. Но в следующую ВР как "Голос" уже не попадет.

"Представители этой группы могут уйти под партию "Слугу народа", вместе с которой уже подголосовывают. Но зайти в следующий парламент даже под знаменами "Слуги народа" представители "Голоса" смогут лишь поштучно, "тушками". Как команда "Голос" уже приказала долго жить", – резюмирует Виктор Бобыренко.

Эксперт Украинского института политики. Даниил Богатырев считает, что партия "Голос" изначально была нежизнеспособна, и тому есть две причины.

"Во-первых, под подобный проект невозможно сколотить стойкую электоральную базу, в силу его внутренне-противоречивой идеологии. "Голос" пытался совмещать украинский национализм с либерализмом и отстаиванием интересов американских демократов. Но проблема в том, что совместить это невозможно, как невозможно совместить, например, Бандеру и гей-парад. Поэтому, ни для либерально-настроенных избирателей, ни для националистически-настроенных, этот проект так и не стал "своим". Во-вторых, в партии изначально присутствовали две конфликтующие группы: представители киевских "соросят" и выходцы из Украинской галицкой партии. Как только электоральная поддержка политсилы полностью иссякла, в ней всплыли старые противоречия", – поясняет Даниил Богатырев.

Именно поэтому у "Голоса" как политического проекта в Украине нет будущего, уверен эксперт.

"Голосовать они могут синхронно со "Слугами народа", а существовать как внефракционные, – прогнозирует Даниил Богатырев. – О новых же проектах пока рано говорить. До выборов ещё много времени"

Напомним, партия "Голос" переживает очередной виток скандалов: сначала о выходе из политической силы заявил влившийся туда под местные выборы шоумен Сергей Притула. Вслед за ним о выходе из партии заговорили целые региональные ячейки. По словам многочисленных собеседников в "Голосе", сейчас политсила – в состоянии тихой войны. "Телеграф" разбирался в подробностях.