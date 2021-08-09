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В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам

В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф

Более 50% иностранных мигрантов, которые подали заявки на проживание в Польше, оказались украинцами.

Об этом со ссылкой на спикера управления по делам иностранцев Польши Якуба Дудзяка, передает Polskie Radio.

Так, согласно статистике, Польша выдала уже 500 тысяч видов на жительство, из которых 277 тысяч человек - граждане Украины. На втором месте с большим отрывом - белорусы (34 тысяч), а на третьем - немцы (20 тысяч).

Гражданам России выдали 13 тысяч видов на жительство, Вьетнама – 11 тыс., Индии – 10,5 тыс., Грузии – 9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 6,5 тыс. и Великобритании – 6,5 тыс. 

Причем, за первое полугодие количество иностранцев с видом на жительство выросло почти на 42 тысяч человек, и наибольший прирост произошел именно за счет украинцев: 31,5 тыс. человек.

"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание", - заявил спикер управления по делам иностранцев Польши.

Напомним, несмотря на отток трудовых мигрантов из Украины, государство в центральной Европе не останется пустовать, и освободившееся место в случае чего займут другие этносы. Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала в интервью "Телеграфу".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 2,556

Все по теме:

Мигранты, ЕС, Польша, Украинцы, Переезд, вид на жительство.
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