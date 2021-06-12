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Миллионы заробитчан покидают Украину, но на их место приедут другие этносы - демограф

Миллионы заробитчан покидают Украину, но на их место приедут другие этносы - демограф
06:28 Сегодня Телеграф Фото: slovoidilo.ua

Несмотря на отток трудовых мигрантов из Украины, государство в центральной Европе не останется пустовать, и освободившееся место в случае чего займут другие этносы.

Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала в интервью "Телеграфу".

По ее словам, на сегодняшний день порядка 3 миллионов украинцев живут за границей, но точные данные по этому вопросу нужно рассчитывать с учетом международной статистики, что требует больших финансовых вложений.

При этом, сейчас мощным центром притяжения заробитчан является Польша, и многие стараются остаться там, перевезя семьи.

Вся правда миллиардов из-за границы: как заробитчане приближают Украину к катастрофе

Однако, по мнению Либановой, Украина не остается пустовать в случае их невозвращения домой.

"Сюда приедут другие люди. Вместо украинцев на этой земле будут жить другие этносы. Государство в центре Европы не будет пустыней, кто-то обязательно будет здесь жить. Вопрос в том, кто. Хотелось бы, чтобы украинцы", - подытожила демограф.

Больше по теме читайте в статье на сайте "Телеграф": Украина не будет пустыней, вопрос в том - кто будет жить на этой земле, - демограф Элла Либанова.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Мигранты, Украина, Польша, Демографический кризис, Демография, Население, Заробитчане, Трудовые мигранты.
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