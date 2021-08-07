"Мы умрем от голода и жажды": группа мигрантов застряла на границе Литвы и Беларуси (видео)

Группа мигрантов из Ирака обратилась за помощью после того, как застряла на нейтральной полосе между Беларусью и Литвой.

После роста напряжения между Минском и Западом, Литва столкнулась с огромным количеством нелегалов, которые пытались попасть в ЕС через ее территорию.

Однако, как сообщает Zerkalo.io (бывший TUT.BY), за последние сутки литовские пограничники не только не пропустили ни единого мигранта, но и завернули в Беларусь почти 250 человек.

Вместе с тем одна из групп иракцев застряла на границе без возможности попасть в Литву или вернуться в Беларусь, поскольку пограничники обоих стран не позволяют им пройти.

Группа людей записала видео, на котором видно, что они сидят на траве под дождем и вынуждены жечь свою одежду, чтобы хоть как-то согреться. На кадрах также видны люди в форме.

"Пожалуйста, спасите нас. Иначе мы умрем от голода и жажды", - сказали они.

Волонтеры передали их обращение властям Литвы, в ООН и Красный крест.

Властям Ирака тоже пришлось предпринять меры в связи с ростом миграции из их страны. В частности на неделю были отменены все рейсы в Минск. Самолеты теперь будут направляться в Беларусь исключительно, чтобы забрать оттуда своих граждан, которые пытались нелегально проникнуть в ЕС.

Как сообщалось ранее, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко рассказал "Телеграфу" о том, что в настоящее время Литва сталкивается с такой же гибридной агрессией, как и Украина в 2014 году.