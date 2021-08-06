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Лукашенко беженцами терроризирует Литву, страна оказалась перед лицом такой же агрессии, как Украина в 2014-ом
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Лукашенко беженцами терроризирует Литву, страна оказалась перед лицом такой же агрессии, как Украина в 2014-ом

Лукашенко беженцами терроризирует Литву, страна оказалась перед лицом такой же агрессии, как Украина в 2014-ом
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Александр Лукашенко

Литовские пограничники и полицейские задержали недавно более 60 беженцев (50 граждан Ирака, 11 иранцев и один камерунец), которые незаконно попали в Польшу из Беларуси. Это самая большая группа иностранцев в истории, которых однажды арестовали пограничники.

Из-за кризиса с мигрантами на границе Литвы и Беларуси в Вильнюсе было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

"Телеграф" обсудил ситуацию с ветераном, военным и политическим экспертом, директором Международного центра противодействия российской пропаганде Юрием Кочевенко, который в своем недавнем посте на странице в Facebook обвинил в происходящем Кремль и подчеркнул, что в случае необходимости сотни украинских добровольцев будут готовы отправиться в Литву, чтобы помочь защитить ее границы.

"Против Литвы осуществляется гибридная агрессия, – уверен Юрий Кочевенко. – В чем-то это напоминает нашу ситуацию 2014 года. Это форма гибридной агрессии, к которой Литва оказалась не готова. И ни членство в ЕС, ни членство в НАТО не стали страховкой от подобного рода угроз".

По словам эксперта, план укрепления госграницы, оперативно принятый Литвой, рассчитан на 3 года, а ситуация развивается в расчете на дни.

"Литовский сейм рассматривает в данный момент изменения в законодательство, которые дадут возможность использовать вооруженные силы в мирное время, – отмечает Юрий Кочевенко. – В этих трудных условиях Литве нужна поддержка. И я говорил и говорю, что в мире мало таких государств, которые так бы помогали Украине в войне против российского агрессора, как делала и делает маленькая Литва – страна с большим сердцем и великим духом. Их добровольцы воевали за нас, их офицеры нас учили, на всех международных площадках Литва нас безапелляционно поддерживала и поддерживает. Потому что литовцы прекрасно понимают, с кем мы воюем, кто наш враг, и какую угрозу Россия с ее имперскими амбициями несет всему миру. Когда они столкнулись с такой неожиданной угрозой, мы должны быть готовы помочь. И украинское государство, и сами наши граждане должны оказать Литве всемерную поддержку. И если литовское правительство только намекнет, что они нуждаются в помощи, в том числе добровольцев, – мы обязаны ее оказать".

По мнению эксперта, Запад явно оказался не готов к таким угрозам. А потому нужно изменять и национальное, и европейское законодательство, чтобы силовые структуры, вооруженные силы могли адекватно реагировать.

"Ведь, по сути, российские и белорусские спецслужбы организовали агрессию через мирных людей, мигрантов. Те по-своему несчастны, но их используют. Они, по сути, заложники в данной ситуации. Их дезинформируют, высылают туда, подставляют под литовских пограничников, которые вынуждены их задерживать. Но не могут вернуть обратно. И механизма как этому противодействовать, нет. Его нужно искать. С помощью всего мирового сообщества. Организовывать, возможно, воздушные мосты для возвращения этих людей в их страны. Оказывать поддержку людьми и техникой для скорейшего укрепления и перекрытия всей границы. Ведь следующим объектом такой агрессии может стать любая страна, граничащая с РФ или Беларусью. И Польша, и Латвия, и Эстония, и Украина", – предупреждает Юрий Кочевенко.

Он акцентирует, что используется та же технология, какую Россия устроила, начав эскалацию в Сирии, и направив поток беженцев оттуда в Европу.

"Белорусские спецслужбы, Беларусь самостоятельно реализовать такую операцию не способны. Это организовывается, вдохновляется и курируется из Москвы", – резюмирует эксперт.

Как сообщалось ранее, после ситуации с перехватом самолета рейса Афины-Вильнюс и задержания в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича, ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отозвал постпреда из ЕС и заморозил участие Беларуси в "Восточном партнерстве".

Также он пригрозил Европе "испытать границы на прочность", а после этого и вовсе прямо заявил, что Беларусь перестанет препятствовать нелегальной миграции в Литву, Латвию и Польшу. 

А в четверг, 5 августа, Лукашенко приказал закрыть "каждый метр" границы Беларуси, куда теперь "не должна ступить ни одна нога с юга или запада".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Мигранты, Россия, Беларусь, Литва, Александр Лукашенко, Юрий Кочевенко.
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