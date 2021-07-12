От ЕС требуют наказать Лукашенко за "атаку мигрантами"

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 12 июля, в Брюсселе будет обсуждать с чиновниками из ЕС новые возможные санкции в отношении Беларуси.

Как сообщает BNS, еще одно наказание для государства может последовать из-за кризиса в Литве, связанного с мигрантами, которые попадают в страну через Беларусь.

Только с начала этого года литовские копы арестовали 1634 нелегалов - это в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном, мигранты прибывают из стран Ближнего Востока и Африки из Беларуси.

Ландсбергис убежден, что ЕС обязан сдерживать "авторитарные режимы от использования людей в качестве политического шантажа в отношении всего Евросоюза".

"Это гибридная атака Лукашенко при посредничестве Кремля, не только против Литвы, но и против ЕС", - возмущаются в Литве, вынося вопрос на заседание.

Отметим, что уже сейчас Европейское пограничное агентство Frontex начинает срочную операцию на литовско-белорусской границе из-за наплыва мигрантов.

Напомним, Беларусь решила разорвать свои связи с Европейским союзом, отозвав своего посланника из Брюсселя и приостановив участие в программе ЕС "Восточное партнерство". Этот шаг якобы был ответом на жесткие санкции, которые блок недавно ввел против Минска.