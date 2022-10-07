Число жертв удара по Запорожью резко возросло: последние данные

Под завалами все еще могут оставаться люди, спасатели не останавливают поиски

В Запорожье продолжают устранять жуткие последствия мощной российской атаки на город. Как известно, на головы мирных жителей накануне скинули семь ракет, часть из которых угодила в многоэтажные дома. По состоянию на утро субботы, 7 октября, уже известно про 11 погибших, чьи тела достали из-под завалов. Возросло и количество пострадавших.

Свежей статистикой поделились представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в своем Telegram-канале. Цифры действительно впечатляют, ведь накануне все официальные лица сообщали лишь об одной погибшей женщине.

Россияне ударили сразу по нескольким жилым домам, два из которых были многоквартирными. Во время разборов завалов этих строений и обнаружено наибольшее количество жертв и пострадавших.

Место атаки россиян выглядит жутко

Из под рухнувшей пятиэтажки в центре Запорожья смогли достать шестерых человек, пятерым из которых понадобилась госпитализация. Еще восьмерых человек извлекли из-под завалов уже без признаков жизни.

Также продолжаются изучения руин четырехэтажного дома, поврежденного российской ракетой. Здесь статистика более позитивная — спасено 15 человек, восьмерым из них понадобилась помощь врачей из-за полученных травм. Погибло по этому адресу всего трое.

Спасатели трудятся, не покладая рук

Таким образом общее количество погибших в Запорожье после ракетного удара 7 октября достигло 11 человек, еще 13 госпитализированы с ранениями различной тяжести. Отметим, что разбор завалов продолжается, поэтому окончательные цифры еще могут измениться.

Ранее "Телеграф" структурировал всю известную информацию о ракетном ударе по Запорожью, чтобы сложить полную картинку о трагедии, унесшей жизни стольких соотечественников.

Также мы писали, что накануне россияне атаковали не только Запорожскую, но и Хмельницкую область. Это примечательно, ведь впервые за больше чем месяц удар был нанесен со стороны Беларуси.