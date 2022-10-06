Обстреляли дома, где спали мирные люди. Что известно об ударах по Запорожью (фото, видео)

Пока спасатели доставали жильцов дома из-под завалов, город обстреляли еще раз

На рассвете около 5:00 утра россияне нанесли 7 ракетных ударов по жилым многоэтажкам Запорожья, где на тот момент находились люди. Здания потерпели значительные разрушения. Есть пострадавшие и погибшие. Пока спасатели доставали людей из-под завалов, оккупанты повторно обстреляли город, повредив объекты инфраструктуры. Мы собрали последнюю информацию об утренних обстрелах, масштабах разрушений и данных о пострадавших:

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, российские войска били по жилым домам в то время, когда в квартирах спали мирные люди. Разрушены целые подъезды, а люди находятся под завалами. Кроме того, сразу после попадания в городе возникли пожары.

Разрушены целые подъезды, под завалами находятся люди

Жилой дом до и после удара россиян

По сей день известно об 1 погибшей: погибла женщина, а информация о смерти второй женщины в карете "скорой" не подтвердилась, благодаря врачам ее жизнь удалось спасти. По состоянию на утро известно о 10 раненых : 2 из них отказались от госпитализации, 8 – в больницах. Люди находятся в состоянии средней и легкой тяжести. Также среди раненых — трехлетний мальчик, его доставили в одну из больниц города.

"Минно-взрывная травма, которая выражается царапинами на голени, и все. Больше ничего нет. Состояние удовлетворительное, мальчик находится в больнице с мамой", — заявил Борзенко.

В то же время Александр Старух сообщил о 7 пострадавших:

"Семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок. Спасательная операция еще продолжается. Количество пострадавших может меняться. Жертв могло быть значительно больше, но благодаря своевременным и профессиональным действиям запорожских работников ГосЧС уже удалось спасти 21 пострадавший" – написал Старух.

Последствия ракетного удара по Запорожью

Под завалами до сих пор находятся люди

После попадания ракеты здание загорелось

Также известно, что под завалами домов находятся не менее 5 человек.

Также известно, что разрушения получил частный сектор Запорожья, в результате ракетных ударов в частном секторе Запорожья наголову разрушены два дома, передает "Суспільне Запоріжжя".

В частном секторе разрушены два дома

Повреждены шкафные регуляторные пункты и внутренние газопроводы в многоэтажках, сообщает телеканал "МТМ Запорожье" со ссылкой на Запорожгаз. Утечки ликвидированы, доставка газа в поврежденные дома прекращена. В настоящее время без голубого топлива чуть больше 500 клиентов. В настоящее время газовики с помощью спецоборудования обследуют подземные газопроводы, чтобы не пропустить разрушение.

Последствия ракетного удара по Запорожью

В городе в связи с ликвидацией последствий вражеских обстрелов движение транспорта перекрыто:

от проспекта Маяковского до улицы Южноукраинской по проспекту Соборному;

от улицы Гагарина до улицы Южноукраинской по проспекту Соборному;

по улице Победы от бульвара Шевченко до улицы Нижнеднепровской.

В то же время, спасатели предупреждают, что в городе и области сохраняется угроза повторных обстрелов, поэтому местным жителям посоветовали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Как сообщал "Телеграф", россияне постоянно обстреливают населенные пункты Запорожской области, а на прошлой неделе шокировали мир своим жестоким ударом по колонне автомобилей и массовым убийством мирных жителей.