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Обстреляли дома, где спали мирные люди. Что известно об ударах по Запорожью (фото, видео)

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Последствия ракетного удара по Запорожью
Последствия ракетного удара по Запорожью

Пока спасатели доставали жильцов дома из-под завалов, город обстреляли еще раз

На рассвете около 5:00 утра россияне нанесли 7 ракетных ударов по жилым многоэтажкам Запорожья, где на тот момент находились люди. Здания потерпели значительные разрушения. Есть пострадавшие и погибшие. Пока спасатели доставали людей из-под завалов, оккупанты повторно обстреляли город, повредив объекты инфраструктуры. Мы собрали последнюю информацию об утренних обстрелах, масштабах разрушений и данных о пострадавших:

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, российские войска били по жилым домам в то время, когда в квартирах спали мирные люди. Разрушены целые подъезды, а люди находятся под завалами. Кроме того, сразу после попадания в городе возникли пожары.

Запорожье ужар
Разрушены целые подъезды, под завалами находятся люди
Запорожье обстрел 6 октября
Жилой дом до и после удара россиян

По сей день известно об 1 погибшей: погибла женщина, а информация о смерти второй женщины в карете "скорой" не подтвердилась, благодаря врачам ее жизнь удалось спасти. По состоянию на утро известно о 10 раненых : 2 из них отказались от госпитализации, 8 – в больницах. Люди находятся в состоянии средней и легкой тяжести. Также среди раненых — трехлетний мальчик, его доставили в одну из больниц города.

"Минно-взрывная травма, которая выражается царапинами на голени, и все. Больше ничего нет. Состояние удовлетворительное, мальчик находится в больнице с мамой", — заявил Борзенко.

В то же время Александр Старух сообщил о 7 пострадавших:

"Семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок. Спасательная операция еще продолжается. Количество пострадавших может меняться. Жертв могло быть значительно больше, но благодаря своевременным и профессиональным действиям запорожских работников ГосЧС уже удалось спасти 21 пострадавший" – написал Старух.

Запорожье удар
Последствия ракетного удара по Запорожью
Запорожье удар
Под завалами до сих пор находятся люди
Запорожье удар
После попадания ракеты здание загорелось

Также известно, что под завалами домов находятся не менее 5 человек.

Также известно, что разрушения получил частный сектор Запорожья, в результате ракетных ударов в частном секторе Запорожья наголову разрушены два дома, передает "Суспільне Запоріжжя".

Запорожье удар
В частном секторе разрушены два дома

Повреждены шкафные регуляторные пункты и внутренние газопроводы в многоэтажках, сообщает телеканал "МТМ Запорожье" со ссылкой на Запорожгаз. Утечки ликвидированы, доставка газа в поврежденные дома прекращена. В настоящее время без голубого топлива чуть больше 500 клиентов. В настоящее время газовики с помощью спецоборудования обследуют подземные газопроводы, чтобы не пропустить разрушение.

Запорожье удар
Последствия ракетного удара по Запорожью

В городе в связи с ликвидацией последствий вражеских обстрелов движение транспорта перекрыто:

  • от проспекта Маяковского до улицы Южноукраинской по проспекту Соборному;
  • от улицы Гагарина до улицы Южноукраинской по проспекту Соборному;
  • по улице Победы от бульвара Шевченко до улицы Нижнеднепровской.

В то же время, спасатели предупреждают, что в городе и области сохраняется угроза повторных обстрелов, поэтому местным жителям посоветовали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Как сообщал "Телеграф", россияне постоянно обстреливают населенные пункты Запорожской области, а на прошлой неделе шокировали мир своим жестоким ударом по колонне автомобилей и массовым убийством мирных жителей.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
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#Запорожье #Война #Завалы #Росія #Обстріл