"Целенаправленное массовое убийство": названо количество жертв ракетного удара по Запорожью
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Оккупанты варварски обстреляли город
В пятницу, 30 сентября, на 219 день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты совершили массовое убийство украинцев, ударив ракетами по Запорожью.
О количестве жертв трагедии рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его данным россияне убили 30 человек, в том числе двух детей, и ранили 88 человек. Кроме того, погиб полицейский — 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований.
На месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов. Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства. Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей.
"Российские армейцы знали, что здесь всегда немало людей. Особенно утром. И намеренно целили именно сюда. Это целенаправленное массовое убийство. Что бы ни заявляли в стране убийц, мы крепко стоим на своей земле. Временно захваченные территории вернем. И не остановимся, пока не накажем всех военных преступников", — заявил Клименко.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. По Запорожью было выпущено 16 ракет. "Телеграф" опубликовал шокирующие фото с места трагедии.