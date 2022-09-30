"Целенаправленное массовое убийство": названо количество жертв ракетного удара по Запорожью

Оккупанты варварски обстреляли город

В пятницу, 30 сентября, на 219 день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты совершили массовое убийство украинцев, ударив ракетами по Запорожью.

О количестве жертв трагедии рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По его данным россияне убили 30 человек, в том числе двух детей, и ранили 88 человек. Кроме того, погиб полицейский — 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований.

На месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов. Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства. Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей.

"Российские армейцы знали, что здесь всегда немало людей. Особенно утром. И намеренно целили именно сюда. Это целенаправленное массовое убийство. Что бы ни заявляли в стране убийц, мы крепко стоим на своей земле. Временно захваченные территории вернем. И не остановимся, пока не накажем всех военных преступников", — заявил Клименко.

Последствия ракетного удара по Запорожью

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. По Запорожью было выпущено 16 ракет. "Телеграф" опубликовал шокирующие фото с места трагедии.