Зеки и смотрители: россияне перебросили на Донбасс очередное "подкрепление"

Заключенных вербуют для участия в боевых действиях без любых зазрений совести

Пока украинские военнослужащие достигают очередных успехов на поле боя, российские захватчики пополняют собственную армию людьми, далекими от военного дела. Среди них — и различные преступники, прежде отбывавшие срок за совершение противоправных деяний. Лишь за последние несколько дней на Донетчину прибыло около пятисот мобилизованных заключенных, согласившихся поменять тюрьму на фронт.

Информацию об этом сообщили в свежей сводке Генштаба ВСУ 7 октября. Как отмечают украинские военнослужащие, вместе с "уголовниками" на российских позициях появятся и бывшие правоохранители.

Вполне вероятно, что некоторые из российских полицейских и смотрителей тюрем тоже оказались не против подзаработать. Именно из их числа и набираются командиры в подразделения, которые будут сформированы из бывших заключенных.

Стоит также отметить интересный момент: как и в начале полномасштабного вторжения, у всех новоприбывших на войну "бойцов" принудительно отбирают мобильные телефоны. По крайней мере, именно такое распоряжение было выдано командованием российских войск. Какая истинная причина подобного поступка — отрезание возможностей сдаться в плен или запрет связываться с родными, — точно не известно.

Напомним, что лишь в последней партии мобилизованных из мест лишения свободы оказалось пятьсот человек. Сколько всего заключенных решили воевать в Украине, подсчитать невозможно. Однако некоторых из этих "солдат" уже заметили на территории Луганской области, где не так давно началось наступление ВСУ. Об этом сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также мы писали о происходящем на разных отрезках фронта за последние сутки. Для этого использовались свежие карты боев в Украине, предоставленные Институтом изучения войны (США).